La forza di Marte è con voi, non dubitate: per questi ultimi giorni dell’anno siete ancora tra coloro che preferiscono agire in prima linea, con progetti audaci, e che continueranno così anche per l’anno prossimo. Animati da grande forza d’animo e progetti sempre più ambiziosi. Inarrestabili

colore:bordeaux

Queen, Don’t stop me now