Iskra Lawrence: ‘Smettetela di paragonarvi alle modelle’

Iskra Lawrence è una modella di origine inglese molto nota per le sue battaglie contro gli stereotipi negativi che colpiscono le donne. Modelli di bellezza fisica omogenei, estremamente perfetti e soprattutto univoci, sono gli spauracchi contro i quali la Lawrence combatte da tempo.

Iskra Lawrence: chi è?

La modella inglese nata nel 1990 è impegnata a lavorare come testimonial per numerosi brand e da questa posizione ha spesso mandato messaggi importanti alle donne. In un video girato di recente per il Redbook Magazine la modella ha usato parole molto chiare all’indirizzo delle donne. Se Steve Jobs parlava alle nuove generazioni in un celebre discorso incitandoli al grido di: ‘Siate folli’, la Lawrence risponde con un ‘Siate voi stesse’. Soprattutto la modella chiarisce quanto sia importante che le donne non cerchino di assomigliare a nessuno; nemmeno a un modello positivo come quello incarnato dalla Lawrence. La modella da due anni ha scelto di posare senza nessun fotoritocco. Una regola che applica anche al suo profilo Instagram.

Il messaggio della Lawrence

“Spero che quando le donne guardino le mie pubblicità si sentano bene”. “Per tanti anni non mi sono sentita bene con me stessa. Adesso sono arrivata a un punto dove sono la versione migliore di me. Rispetto il mio corpo, me ne prendo cura, ma non cerco di cambiarlo”.

Tra le parole della Lawrence alcune sono state rivolte alle nuove generazioni. “Quando ho smesso di fare confronti con altre persone mi sono sentita sollevata. Non potrò essere mai loro ma loro non potranno mai essere me.”.

Iskra Lawrence risponde agli ‘hater’

L’attività della modella non si ferma solo alla diffusione di messaggi ‘body positive’. Infatti la Lawrence ha spesso affrontato a muso duro chi la offendeva dandole della ‘cicciona’. In un video rimasto celebre ha voluto rispondere a un commento che l’accusava di aver mangiato troppe patatine. Così la Lawrence ha girato un filmato mentre indossa solo della lingerie, mangia patatine e fa un gestaccio all’hater di turno.