Rosso e nero: lingerie per sedurre, anche a Natale

Lingerie per sedurre. A Natale il regalo perfetto per far felice una donna? L’intimo. Reggiseni, slip e sottovesti si riempiono di inserti di pizzo, profili a contrasto e trasparenze pronti a rendere ogni mise da capogiro.

Lingerie per sedurre a Natale

L’intimo per le feste è decisamente sensuale. Tutte coloro che hanno in calendario cene a lume di candela, ecco gli alleati che contribuiranno a rendere ogni incontro bollente. I colori? Il rosso domina ma non è l’unico. La palette di colori rende protagonisti anche l’oro, l’argento e, ovviamente, immancabile il nero.

Intimissimi punta sul rosso. Proprio così, il colore delle feste è protagonista della sua collezione natalizia che veste di sensualità ogni donna con modelli belli da vedere e pratici da indossare. La lingerie per sedurre porta in scena, ad esempio, il reggiseno a balconcino con stampa a pois da abbinare allo slip in tulle della stessa fantasia.

Rosso, pura sensualità

Per le più audaci che si sentono delle vere femme fatale, c’è il Baby doll in tulle e ancora il reggiseno a balconcino perfetto con lo slip in pizzo con lacci. Non si diventerà Irina Shayk, testimonial della campagna, ma sicuramente sarà possibile valorizzare la propria silhouette e sentirsi irresistibili.

Una ricca gamma di proposte natalizie viene anche da Yamamay e dalla sua Christmas Collection. Non solo rosso però. La tavolozza dei colori, infatti, lascia spazio anche all’oro, il nero e il tartan. Pizzi e paillettes prendono forma su completi intimi, sottovesti ma anche capi d’abbigliamento. Essere provocanti non è peccato. Un pizzico di malizia permette alla donna di giocare con la propria femminilità. A dimostrarlo è la splendida Emily Di Donato, modella newyorkese scelta come testimonial.

Tutti i modelli hanno un dettaglio comune: sono sensuali ma chic. Impossibile non trovare la giusta idea da mettere sotto l’albero e fare un prezioso regalo in grado di trasformare qualsiasi occasione in un momento davvero indimenticabile.

Magico Natale

Due le nuance protagoniste: il rosso fuoco, proposto in abbinamento a fiocchi, strass, perle, pendagli, tocchi originali e il rosso rubino, intenso ed elegante. Altro colore di grande tendenza per questo Natale è l’oro che illumina d’immenso abiti lunghi, top, tute e gonne glitterate.

Occhio a come si indossano. Non pensate che il loro uso sia limitato alle mura domestiche. Come per magia le sottovesti diventano vestiti, i reggiseni si trasformano in top e i pigiami? Anche loro sono pronti a uscire dalla camera da letto. Proprio così, la lingerie si indossa con i capi daywear, nessuna caduta di stile, anzi.

Quando si vuole brillare di luce propria, non può che andare in scena lui, il reggiseno a balconcino effetto lamé di Tezenis. Luminosità senza precedenti. Che sia un’occasione speciale o meno poco importa: il suo effetto scintillante è assicurato.