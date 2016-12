Pelle e capelli alla larga dall’inquinamento

Smog, polveri sottili ma anche riscaldamenti in casa, possono mettere a dura prova la salute del derma. Ecco come proteggersi

L’inquinamento che colpisce le nostre città danneggia l’ambiente e la nostra salute. Oltre all’apparato respiratorio, a risentirne sono anche pelle e capelli. Smog, polveri sottili e riscaldamenti delle abitazioni sono nemici dell’epidermide e pelle e capelli possono risultare spenti, fragili, secchi con conseguente invecchiamento precoce.

Pelle e capelli: i danni dell’inquinamento

Lo smog viene colpito dai raggi solari generando radicali liberi. Sono questi i maggiori responsabili dell’ispessimento della pelle. Inoltre i radicali liberi sono considerati tra le maggiori cause di cancro, malattie cardiache o morbo di Parkinson.

Come proteggere pelle e capelli dall’inquinamento

Pelle e capelli sani sono anche sinonimo di bellezza. Per difenderli dall’inquinamento è necessario utilizzare shampi delicati. Il balsamo inoltre crea una patina protettiva che impedisce agli agenti inquinanti di attraversare il capello. Inoltre in commercio sono disponibili prodotti anti smog da applicare prima dell’asciugatura e dopo la piega. Questi prodotti aiutano sicuramente a mantenere i capelli in salute.

Alcuni shampi sono formulati per proteggere i capelli anche dalle acque dure ricche di cloro e rame. Sono prodotti con principi attivi che agiscono su capelli e cuoio capelluto esercitando un’azione anti-ossidante che previene la disidratazione.

Per la pelle, le prime regole sono: pulizia e idratazione. La mattina è preferibile utilizzare una crema con filtro solare (mai sotto i 25), mentre la sera si può applicare una crema notte nutriente. Salute e bellezza sono condizionate anche dall’aria che respiriamo in casa. Fumo di sigaretta, vernici, inchiostro delle stampanti, termosifoni o condizionatori. L’inalazione di queste sostanze può comportare allergie, affaticamento e fastidi alle vie respiratorie. In questo caso è possibile ricorrere a piante anti smog. In genere sono capaci di assorbire quasi l’80% delle sostanze nocive a salute e bellezza.

La quantità ideale sarebbe di circa una pianta ogni 10 metri quadrati. In questo periodo potete ricorrere a stelle di Natale o al clorofito. Ma potete optare anche per Ficus Benjamin, aloe, felci o dracena. D’inverno per quanto possibile mantenete la temperatura all’interno della casa non oltre i 21°C, e non coprite i termosifoni. Bevete molta acqua e ricorrete a una dieta ricca di frutta e verdura fresca.