Marte, vostro pianeta guida, si muove in splendido trigono in segno d’Acqua, quindi è certo che intorno a voi si muovano eventi importanti, determinanti. Molte circostanze si sbloccano, anche per merito della vostra iniziativa. I sensi sono vigili, attenti, e L’istintività è guida verso soluzioni fluide

colore:verde acqua

Nirvana, Lithium