Sentirsi a casa anche quando siamo lontani da casa

COME SENTIRSI A CASA OVUNQUE SIAMO

Viaggiare è molto bello, certo. Specialmente durante le vacanze di Natale, in cui il senso di appartenenza alla famiglia e la voglia di serenità e tranquillità è più forte, a molti piace sentirsi a casa. Pur essendo lontani dalla propria città. Sensazione che difficilmente si prova alloggiando in un hotel.

I CONSIGLI DI ONEFINESTAY PER SENTIRSI A CASA

Per ritrovare il calore di una casa, dove godersi gli spazi comuni con i propri cari, sempre più persone scelgono di alloggiare in appartamenti privati anziché in hotel. Così facendo si ha la possibilità di sentirsi a casa. Anche se ci si trova in una meravigliosa destinazione, tutta da scoprire.

Per aiutare i viaggiatori a raggiungere questo scopo, Onefinestay, il pioniere dell’ospitalità di lusso in case private, ha stilato una lista di 10 consigli per un Natale davvero indimenticabile.

“Far sentire a casa i nostri ospiti è la nostra priorità tutto l’anno, non solo a Natale. Sappiamo però che, mai come durante le feste, i viaggiatori amano sentire il tepore di una casa, dove chiudere la porta e respirare il profumo dei biscotti e della cioccolata calda. Dove camminare scalzi e rilassarsi sotto il piumone guardando la propria commedia di Natale preferita”. Racconta Meredith Bell, Head of Communications di Onefinestay.

ALLARGARE I VOSTRI CONFINI

Uno dei lussi che ci si concede durante le vacanze di Natale è sdraiarsi sul divano con in una mano un buon libro e nell’altra una tazza di tè caldo. Se scegliete di soggiornare in una casa, sappiate che avete un tesoro nascosto a portata di mano. L’occasione per sbirciare nella libreria, e calarsi per una volta nelle letture che non sono le vostre, allargando i propri confini.

SENTIRSI A CASA CON LA TAVOLA IMBANDITA, ADDOBBI E FILM NATALIZI

Ricordiamoci di mettere in valigia una tovaglia rossa, una candela e il nostro dvd natalizio preferito. Non c’è niente di meglio per sentirsi a casa di non perdere le proprie abitudini anche se siamo lontani dalla nostra abitazione. Proprio per questo dobbiamo anche decorare la casa con addobbi e ghirlande che rispecchiano il nostro stile. Anch’essi portati da casa o acquistati in loco secondo il nostro gusto.

FESTEGGIARE COME UN LOCAL, CURIOSARE, MANGIARE

D’altra parte però, ricordatevi di essere in vacanza e dunque non perdete l’occasione di fare quello che farebbe una persona del luogo. Ossia, festeggiare nei migliori locali! Il Natale è inoltre uno dei momenti più magici per visitare una città. Sarà dunque bello vagare senza meta nella destinazione in cui vi trovate. Perdersi tra i vicoli addobbati a festa, ammirando con il naso all’insù le luci e gli addobbi cittadini è un modo davvero originale per sentirsi veri viaggiatori e non solo turisti. Approfittate altresì della possibilità di scoprire qualcosa di più sulle tradizioni culinarie della destinazione che vi ospita.

COCCOLE, REGALI E SORPRESE HOME MADE PER SENTIRSI A CASA

Le vacanze sono arrivate in fretta. Il momento di partire anche e voi non siete riusciti ad acquistare in tempo tutti i regali di Natale. Niente panico, in ogni destinazione sotto le feste troverete mercatini di Natale ed esposizioni di artigiani in cui comprare regali unici e originali. Cercate inoltre il modo di fare un regalo a voi stessi e rilassarvi. Prendetevi, infine, del tempo per preparare, nella vostra casa, biscotti di pan di zenzero, torrone o qualunque altra leccornia che potrete usare, il giorno di Natale o di Capodanno, come piccolo omaggio o come segnaposto. Non c’è niente di meglio che mettere in tavola qualcosa di home-made. Per sentirsi a casa.