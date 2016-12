Giorgia, Ambra Angiolini: simpatiche o antipatiche?

Giorgia, Ambra Angiolini: chi è piaciuto e chi no?

Gli antipatici

Claudio Sona. L’ex tronista gay di Uomini e Donne è al centro di un presunto scandalo nato sui social. Dopo uno scatto che vede l’ex tronista in compagnia della sua scelta, Mario Serpa, sono nate tantissime polemiche. Lo stilista Stefano Gabbana lo ha accusato pubblicamente in un commento alla foto di essere già fidanzato e di aver partecipato al programma solo per soldi. Il presunto fidanzato di Sona sarebbe un ex dello stilista tale Juan Fran Sierra. A volte sui social possono nascere macchine del fango dal nulla, eppure dispiace che Sona non abbia sentito il bisogno di difendersi pubblicamente. Peccato, per questo lo mettiamo tra gli antipatici.

Emily Ratajkowski. Per augurare a tutti i suoi fan un felice Natale, la modella ha postato un biglietto d’auguri particolare. Nel messaggio appare nuda dal petto in giù. Va bene che ognuno fa ciò che vuole del proprio corpo, ma perché continuare sempre e solo a spogliarsi? Le donne hanno tanto da dire in più di così.

I simpatici

Giorgia. Nel giorno del cinquantesimo compleanno di Alex Baroni, cantante tragicamente scomparso in un incidente stradale ed ex della cantante, Giorgia ha deciso di ricordarlo in un post. Nelle parole la cantante ha voluto ricordare il suo talento artistico con un ricordo sentito e commosso. Brava Giorgia.

Ambra Angiolini. Dopo aver postato una foto del lungomare inquinato e degradato della città di Barletta l’attrice ha ricevuto tantissimi insulti dal web. L’hanno accusata di promuovere una cattiva immagine della città e di voler raccontare solo gli aspetti peggiori della località. Noi stiamo con Ambra. Prendersela con chi denuncia invece che con chi causa il disagio alla comunità è un modo per sviare l’attenzione dai problemi reali del nostro paese.