Stile chalet. Le feste in una magica atmosfera

L’idea di chalet rimanda ad un’atmosfera avvolgente e magica, a sensazioni di coccole, calore, relax. Una accogliente dimora tra le cime innevate, è il non plus ultra delle festività di fine anno per chi desidera trascorrerle in una location magica. Ma le feste in chalet sono anche sinonimo di stile per quanto riguarda l’ambientazione. Ecco che le proposte di design e arredamento per trascorrere le feste avvolti nello stile chalet vengono da Dalani e dalla Creative Director Margot Zanni. Che di location suggestive se ne intendono.

Stile chalet per godere di un rifugio accogliente

“Che sia moderno, glam o country lo stile tipico degli chalet racchiude una magia che esplode solo in inverno. Gli interni si trasformano in un rifugio accogliente, dove materiali grezzi e naturali come legno, pietra e pelliccia convivono alla perfezione con la natura all’esterno”. Lo afferma Margot Zanni, introducendo il tema dell’arredamento della casa in montagna. Suggerimenti che prendiamo per buoni, anzi, per ottimi, anche se lo stile chalet è quello che vogliamo riprendere nella casa in città. O in campagna. “Gli elementi decorativi prediligono le nuance calde come rosso, arancione, beige e color mattone. Non ci sono spigoli ma complementi dalle forme dolci e arrotondate”.

Elementi in stile chalet

Tra le proposte di arredamento perfette per ricreare l’atmosfera delle feste in chalet, lo sgabello in teak rivestito in pelle malak. Un accessorio che rievoca le baite di montagna con il suo legno grezzo e la seduta ‘pelosa’ in colori naturali. Perfetto come appoggia piedi, o per godersi qualche minuto il calore del caminetto. A proposito di sedute, la poltrona in ecopelle comoda, avvolgente, accoglie con solidità grazie alla struttura in legno di quercia Nebraska. Diventando la colonna portante della serata a base di relax.

Per creare la giusta atmosfera, la luce è fondamentale. Ecco quindi che non può mancare una lanterna. Come quella in legno e acciaio proposta da Dalani, da poggiare per terra, sul tavolino, o appendere ad una parete grazie al manico in corda. Immancabile anche la luce soffusa di una candela, magari con portacandela in legno e vetro che perfettamente si integra con i materiali dello chalet.

Per riscaldarsi dopo una giornata sugli sci, una bella tazza di tè fumante è quello che occorre. Magari servita in una tazza di ceramica Tirol. E accompagnata da frutta fresca immersa nel cioccolato fuso della cioccolatiera con vassoio in stoneware. Che funziona semplicemente grazie ad una candelina. Quando l’appetito si fa più importante, la zuppa è pronta nella legumiera di terracotta, che rievoca la tradizione della stube sulla quale tenere in caldo le portate.