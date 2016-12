Bambini al Museo della Scienza di Londra

Bambini in viaggio. Bambini a Londra. Binomio perfetto se si parla del Museo della Scienza, dove la nuova galleria invita i più piccoli a diventare scienziati attraverso 50 mostre interattive e spettacoli dal vivo. Un tunnel dalle luci cangianti conduce ad una galleria dove si è accolti da flutti di ghiaccio secco, onde che rimbalzano, nebbia chimica realizzata con materiali testati. Questa nuova ala permanente nel già popolare museo di Kensington dispone di mostre dove il personale addetto spiega la scienza ai bambini. Dimostrazioni in tempo reale fanno scoprire come vengono esplosioni e altri fenomeni rumorosi.

BAMBINI AL MUSEO

Tra le cose più divertenti il confronto con le scariche elettriche da un milione di volt e la rete elettrica delle case inglesi (di 240 volts). Una delle caratteristiche più apprezzate del museo è la sua varietà. Si passa dai flipper ai display, dai cristalli appuntiti ai liquidi magnetici, dalle forme di ghiaccio sotto le lenti di ingrandimento ai test di attrito. Persino la matematica risulta divertente qui. I bambini creano modelli e risolvono enigmi.

Che dire poi del pranzo? Non è certo a buon mercato anche perché è un modo per i musei di fare soldi. Ma la qualità è buona. Si possono mangiare pizza, insalata e dolci all’Energy Cafè. Ma anche allo Shake Bar, o un gelato al Wonderlab. Impossibile passare indenni attraverso il negozio di souvenir con la sua selezione di regali. Il Science Museum di Londra è senza dubbio una delle realtà più all’avanguardia per tecniche espositive. Capace di far uscire chiunque entusiasta dell’esperienza di visita.

LE ATTRAZIONI DELLO SCIENCE MUSEUM DI LONDRA

Possiede, infatti, una delle più vaste raccolte al mondo nei settori della scienza, della tecnologia, dell’industria e della medicina. Il tutto organizzato su cinque piani. Al pianterreno, vicino all’ingresso, la Energy Hall racconta la storia della rivoluzione industriale attraverso l’esposizione di unici macchine. Al secondo piano fa bella mostra di se il calcolatore meccanico di Charse Babbage, datato 1832. Si tratta dell’antenato del computer.

Il terzo piano è quello più apprezzato dai bambini. Vi sono esposti alianti, mongolfiere e vecchi aeroplani. Oltre ad un simulatore di volo trasformato in Motionride. Gli appassionati di medicina e veterinaria troveranno di che stupirsi al quarto e al quinto piano, dove viene raccontata la storia di queste due discipline. Dietro l’edifico la Wellcom Wing è un’area distribuita su 4 piani dedicate alle scoperte. Qui si trova anche il SimEx Simulator ride, dove si possono vivere avventure della durata di 20 minuti su argomenti scientifici a bordo di un simulatore.