Sidecar, il cognac si gusta anche con le more

Il Sidecar è un drink da bere sempre e ovunque, ottimo come aperitivo, ma anche da consumare a fine cena come digestivo.

Tra i cocktail a base di cognac, il Sidecar è di sicuro uno dei più rinomati. Classificato come drink sour, è tradizionalmente preparato con cognac, liquore all’arancia e succo di limone. Era uno dei cocktail più in voga durante il proibizionismo americano, ma ancora oggi lo si può gustare in ogni bar del mondo.

Come nasce il Sidecar

Riguardo alla sua origine si raccontano diverse storie. La prima è quella secondo cui il Sidecar è stato inventato da un barman di nome Harry Mc Halone, padre fondatore dell’Harry’s Bar di Parigi. Il drink sarebbe nato dalla richiesta di un uomo che aveva sfondato la vetrina del suo bar a bordo di un sidecar. Si ritiene anche che sia stato creato in onore di un capitano americano in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. Il comandante era solito andare nel suo locale preferito arrivando in sella a un sidecar. Graham Greene nel suo “Brighton Rock” del 1938 lo fa servire a Silvia, personaggio del romanzo. Era uno dei cocktail più in voga nel periodo del proibizionismo americano, ma ancora oggi viene preparato in ogni bar del mondo.

Il successo del Sidecar

Perfetto come aperitivo, grazie al suo gusto deciso ma equilibrato. La ricetta originale del 1930 prevede anche che l’orlo della coppetta cocktail sia bordata di zucchero per esaltare il contrasto con il limone. Il tocco dolce amplifica di sicuro il gusto del Cognac. Il Sidecar è un drink da bere sempre e ovunque, ottimo come aperitivo, ma anche da consumare a fine cena come digestivo. Come per tutti i sour vale il consiglio di calibrare ad arte il contrasto dolce-acido. Questo cocktail può anche essere preparato nella variante con succo di more, il frutto di bosco che mantiene il giusto grado di acidità adatto ad esaltare gli altri ingredienti. La ricetta del drink rientra con merito nell’elenco dei cocktail IBA.

Ingredienti

5 cl di Cognac

2 cl di triple sec

2 cl di succo di more

limone per decorare

Raffreddate la coppetta con ghiaccio. Bagnate con succo di limone il bordo del bicchiere ed immergetelo nello zucchero. Versate gli ingredienti nello shaker con 3 cubetti di ghiaccio e scuotete. Versate, filtrando, nella coppetta ben raffreddata e con il bordo orlato di zucchero. Guarnite il tutto con una fettina di limone sul bordo del bicchiere.