Sopravvivere ad un viaggio a lungo raggio: i consigli giusti

9 modi per riuscire ad arrivare in forma a destinazione dopo un lungo volo

Consigli in fatto di voli aerei ce ne sono tanti da seguire. Un viaggio a lungo raggio, per quanto possa portare alla destinazione dei sogni, può rivelarsi estremamente faticoso. Ecco allora che Mirror Travel e Skyscanner hanno unito le forze per stilare una classifica dei migliori consigli per raggiungere la meta di vacanza lontana arrivando in una forma decente.

CONSIGLI DA SEGUIRE PER RENDERE PIACEVOLE UN VIAGGIO A LUNGO RAGGIO

Abbigliamento corretto. Prima di tutto indossare abiti comodi. Va da se che scegliere qualcosa con cui sentirsi molto confortevoli rende le lunghe ore di volo più agevoli da trascorrere. Bisogna sempre ricordarsi dell’aria condizionata, ragion per cui è meglio vestirsi a strati. Meglio scarpe chiuse che infradito per qualsiasi emergenza, ma non troppo strette perché i piedi tendono a gonfiarsi in quota. Se, per guadagnare spazio in valigia, si indossa le calzature più grandi, è bene togliersele per indossare un paio di calzini aggiuntivi.

Scelta del posto. Se si desidera più spazio per le gambe, si opta per le file in uscita di emergenza. Chi viaggia con bambini è bene che scelga posti lontano dalla parte anteriore dell’aereo. Se ci si muove molto si deve prenotare un posto in corridoio.

Dormire. Durante un volo notturno è essenziale cercare di dormire. Vengono in aiuto prima di tutto un buon cuscino, maschera per gli occhi e tappi per le orecchie. A cui bisogna aggiungere nel bagaglio a mano spazzolino e dentifricio di piccole dimensioni per arrivare con la bocca fresca.

COSA FARE PER STARE BENE IN AEREO

Preparare un perfetto bagaglio a mano. Bisogna considerare le restrizioni date da ogni compagnia aerea. Ma tenere a portata di mano le cose di cui si ha bisogno come acqua o compresse, libri o passatempi vari è necessario per la buona riuscita del viaggio.

Preparare spuntini intelligenti. Nonostante siano ovviamente previsti i pasti durante un volo a lungo raggio, spesso non sono di nostro gradimento. O vengono serviti in orari non consoni alle nostre esigenze. Ecco quindi che risulta intelligente portarsi un paio di spuntini a rilascio lento di energia come barrette di cereali, noci o frutta secca.

Le mosse giuste. Fare stretching per le gambe non è solo necessario per evitare il rischio di sviluppare trombosi venosa. Ma è utile anche per la mente. Bisogna quindi mantenere fluida la circolazione nelle gambe facendo esercizi dolci da seduti e alzandosi ogni due ore.

Scorta di acqua. Le cabine degli aerei possono essere molto asciutte e le probabilità di disidratazione sono elevate. Aiuta, quindi, bere molta acqua lentamente e con regolarità. Evitando troppo tè, caffè ed alcol. Se si soffre di cattiva lacrimazione è utile anche un collirio per gli occhi.

COSA PORTARE IN AEREO

Stare in assolto relax. Si può utilizzare il tempo per recuperare la lettura di un libro mai finito, guardare film, ascoltare musica o studiare la guida della destinazione. Anche se l’aereo potrebbe offrire la possibilità di una connessione wifi, è meglio staccare la spina dalla tecnologia, almeno per la durata del volo.

Scegliere la giusta compagnia aerea. Meglio fare qualche ricerca prima di prenotare il volo. Leggere le recensioni on line per vedere cosa pensano gli altri passeggeri del vettore scelto. Confrontare le misure dei sedili, vedere cosa offrono a bordo, dal cibo all’intrattenimento, chi è il personale di bordo può aiutare nella scelta.

Riguardo a questo Skyscanner offre una sezione con tutte le informazioni a portata di mano di quasi tutte le compagnie che solcano i cieli.