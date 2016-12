Winter ski: sciare con gli attrezzi giusti

C’è ancora tempo per scegliere l’attrezzatura da sci per la stagione invernale. Le proposte di Head e Salomon

Se il winter ski è la vostra passione è giusto farsi trovare preparati. Lo sci alpino è uno degli sport più praticati durante la stagione invernale. E anche se la neve stenta ancora a ricoprire in modo sufficiente le migliaia di chilometri di piste disponibili sulle nostre montagne, è tempo di pensare all’attrezzatura. Sci, scarponi e accessori da selezionare in base al proprio livello di preparazione. Più o meno tecnico, più o meno performante, ma sempre in linea con le ultime tendenze. Head e Salomon sono tra i principali brand del settore. Le loro proposte sono adattabili alle esigenze dei principianti come a quelle degli sciatori più esperti. Basta saper scegliere e seguire i consigli giusti.

Sci e scarponi

Per quanto riguarda gli sci, Head a pensato proprio a tutti. Nella nuova collezione 2016 l’azienda austriaca ha ampliato la linea Supershape introducendo il modello WorldCup i.Speed realizzato in Graphene. Si tratta di un materiale in grado di consentire una redistribuzione delle masse all’interno dello sci. Il legno si sposta dal centro alle estremità offrendo un contatto con la neve più elastico e dunque adattabile a qualsiasi stile.

Gli sci della Head sono realizzati con Graphene: si adattano a qualsiasi tipo di sciatore

Il divertimento è alla base delle scelte di Salomon, che punta sull’X Max X12, uno sci che punta tutto sulla estrema leggerezza e versatilità. Anche per quanto concerne gli scarponi il modello X Pro 120 di Salomon è leggero e personalizzabile, mentre per la donna l’X Pro Custom Heat è utilissimo per non soffrire le basse temperature. Resta infatti caldo fino a 18 ore dal momento in cui lo si indossa. Head invece propone gli scarponi Head Vector 130, che si mettono in evidenza per design e tecnologia. Piace il comfort del sistema boot fitting, che consente di personalizzare la calzata l 100%. Il tutto senza rinunciare al controllo.

Winter ski: al sicuro con il casco

Se il divertimento resta l’obiettivo primario di qualsiasi sciatore, la sicurezza resta un fattore altrettanto importante. Sulla pista da sci meglio indossare il casco – obbligatorio per gli under 14 – importante scegliere quello più adatto. Molto ampia l’offerta di Salomon, che propone diverse versioni, tutte con fodera removibile e lavabile. Leggero, sicuro, adatto sia allo sci alpino che all’arrampicata il modello MTN LAB, dotato di portalampada frontale. Il Brigade Audio è invece il casco trendy, che piace anche ai freestyler, dotato di un sistema audio integrato. Per i più piccoli c’è il Salomon Grom Junior, perfettamente regolabile alle varie misure della testa.

Peso ridotto e grande protezione per il casco Head Knight Pro. Sia all’interno che all’esterno sono sistemati strati di policarbonato che da un lato assorbono gli urti, dall’altro evitano ammaccature. E’ altresì dotato di visiera che protegge dai raggi UV e permette l’uso di occhiali da vista e di ventilazione termica che lascia traspirare senza far entrare aria. Pronti allora per il winter ski?