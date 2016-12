Assegnare i posti a tavola per le festività

E’ OPPORTUNO ASSEGNARE I POSTI A TAVOLA?

La pratica di assegnare i posti a tavoli seguendo le regole del galateo è da molti considerata una pratica troppo formale. Dunque non del tutto idonea a cene e pranzi in famiglia come quelli che ci si appresta ad affrontare per le festività di Natale e Capodanno. In realtà è invece un gesto di cortesia nei confronti degli ospiti. Oltre ad essere una dimostrazione di bon ton da parte dei padroni di casa. Poiché consente di evitare imbarazzi dovuti alla scelta del posto a sedere o spiacevoli situazioni come trovarsi un vicino poco gradito per tutto il banchetto.

UTILIZZO DEI SEGNAPOSTO

Dove mi devo sedere? Posso mettermi vicino a te? No, meglio di qua? Quante volte abbiamo assistito a scene di questo tipo di fronte ad una grande tavola imbandita. Scene in cui solo l’abilità dei padroni di casa riesce a togliere gli ospiti dall’imbarazzo. Per evitare che questo accada, nelle cene con più di dieci ospiti sarà bene utilizzare dei segnaposto. Dai semplici bigliettini agli oggetti decorativi capaci anche di dare un tocco di stile alla tavola. Per pasti con 6/8 ospiti, possiamo invece farne a meno. In questo caso, sarà la padrona di casa ad assegnare i posti verbalmente man mano che arrivano gli ospiti.

ASSEGNARE I POSTI A TAVOLA SEGUENDO IL GALATEO

Secondo le regole di base del Galateo, a tavola si deve seguire l’alternanza uomo-donna, non disporre mai vicini marito e moglie sposati da oltre un anno. E, al contrario, non separare mai sposini o fidanzati. Sarebbe inoltre opportuno evitare di mettere vicini persone che hanno forti interessi in comune (specialmente se si tratta di argomenti “caldi” come sport e politica) onde evitare che la conversazione si focalizzi su questi temi, creando “gruppetti” che escludono gli altri commensali. Allo stesso modo, è opportuno assegnare i posti tenendo conto di eventuali “antipatie” o dissapori fra i presenti, di cui sicuramente i padroni di casa sono a conoscenza.

POSIZIONE DELL’OSPITE D’ONORE

Nei pranzi natalizi e nelle festività in generale, se siamo in famiglia potrebbe non esserci un vero e proprio ospite d’onore o comunque un ospite più importante dell’altro. Solitamente si tende allora a privilegiare l’anzianità. O l’eventuale ospite che per la prima volta partecipa al nostro banchetto. In ogni caso, il posto dell’ospite d’onore secondo Galateo è alla destra del padrone di casa. Alla sinistra si siederanno invece gli ospiti immediatamente più importanti e così a seguire. I padroni di casa, moglie e marito, dovranno essere a capo tavola uno di fronte all’altro, garantendo così l’alternanza delle sedute uomo-donna.