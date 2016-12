Perdere il treno o l’aereo in sogno: ecco l’interpretazione

Treno e aereo spesso si sognano. E cosa significa quando, mentre si dorme, si immagina di perderli? Ci sono vari psicologici ed esperti di sogni che spiegano cosa potrebbe potenzialmente rappresentare nella vita quotidiana. Sognare di perdere il treno, infatti, o di aspettarlo invano, è molto più comune di quanto ci si aspetti. Soprattutto nella cultura occidentale. In cui tutto deve essere sotto controllo. In cui tutto deve sempre essere all’altezza delle situazioni. E in cui tutti devono dimostrare a se stessi e agli altri di potercela fare sempre. Ecco come questo tipo di sogni riflettono l’ansia di non riuscire in un determinato compito. Ma anche il timore di non sapere sfruttare le occasioni che arrivano.

SIGNIFICATO DEL TRENO NEI SOGNI

Il treno può essere interpretato come il simbolo della vita collettiva, della vita sociale o anche del proprio destino. E’ il riflesso dei propri obbiettivi ma anche il desiderio di essere riconosciuti e accettati. E di avere un ruolo da poter condividere viaggiando con gli altri. E’ il simbolo di tutte le richieste fatte non solo in modo esplicito ma anche più tacito. Che provengono dalla famiglia, dall’ambito lavorativo, dalla scuola o dalla società in cui si vive. Treno, aereo, autobus, tram. Sono mezzi di trasporto che evidenziano l’evoluzione psichica e materiale di chi li sogna. Mostrano come vengono affrontate le situazioni e le prove della vita. Cioè stando legati ad orari e modi d’uso specifici, sottostando a regole comuni. E cercando di partecipare alle esigenze della collettività.

SOGNARE DI PERDERE UN TRENO

Sognare di perderli potrebbe voler dire che ci si debba preparare in anticipo a qualche occasione che potrebbe capitarci nell’immediato futuro. E’ un sogno ricorrente in quelle persone che tendono sempre a fare tutto all’ultimo momento. Ma anche a rimandare di continuo i loro impegni. I sentimenti negativi che accompagnano il sogno possono rivelare il dispiacere del sognatore per non essere stato capace di cogliere un’occasione. Nella vita di tutti i giorni il treno, l’aereo o la nave sono mezzi con cui si viaggia e simboleggiano il progresso nel viaggio della vita.

Chi fa sovente sogni di treni o aerei perduti potrebbe semplicemente essere preoccupato per la propria incapacità a progredire nella vita. A crescere interiormente e a maturare nei confronti del mondo esterno. Ma potrebbe capitare anche a persone che hanno troppa ansia di avanzare in fretta nel cammino verso il cambiamento e la realizzazione personale. Capita anche che, quando le difficoltà vengono superate, il sogno di perdere il treno si trasforma nel sogno di riuscire invece a prenderlo, con profonda soddisfazione del sognatore.