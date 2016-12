Ricetta del pandoro con variante al cioccolato

La ricetta del pandoro è una di quelle preparazioni classiche della tradizione culinaria natalizia che spesso risulta intoccabile. Gli ingredienti principali che ne compongono l’aspetto e il gusto sono noti; ed è proprio attraverso la loro reiterazione che il pandoro è apprezzato di anno in anno dai suoi numerosi fan. È vero anche che a tavola l’innovazione è salvezza. E quindi ci sono tanti modi per proporre alcune varianti gustose alla classica ricetta. Una di queste riguarda il topping, cioè la decorazione e prevede la preparazione di una crema al mascarpone e cioccolato fondente per arricchire il pandoro. Oppure per decorare solo la sua parte superiore. La ricetta è del blog Giallo Zafferano.

Ricetta del pandoro: la decorazione con crema di mascarpone

Gli ingredienti per la preparazione del pandoro farcito o decorato, sono: 1 Pandoro (da 1 kg), 500 gr di mascarpone, 1 tazzina di caffè zuccherato, 2 cucchiai di zucchero semolato, 150 gr di cioccolato fondente e dello zucchero a velo. Preparazione. Per preparare il pandoro con crema al mascarpone e cioccolato fondente viene realizzata una crema al mascarpone e caffè, senza uova e senza cottura. Questa la metodologia. In una ciotola unite il mascarpone e lo zucchero, mescolate con un cucchiaio di legno fino a ottenere una crema liscia.

Ricetta del pandoro: come preparare la crema di cioccolato

A parte va invece preparato il caffè nelle dosi di una tazzina zuccherata. Lasciate poi raffreddare il caffè. Nel frattempo tagliate il pandoro a fette a forma di stella con fette di circa 4-5 cm. Tagliate la tavoletta di cioccolato fondente a pezzetti o come meglio preferite. In alternativa potrete usare anche delle gocce di cioccolato. Quando il caffè è ben freddo unitelo poco alla volta alla crema al mascarpone.

Ricetta del pandoro: come far raffreddare la crema di cioccolato

Ponete la base del pandoro su un vassoio da portata, aggiungete qualche cucchiaio di crema al mascarpone e caffè e dei pezzetti di cioccolato e procedete per così per tutti i ‘piani’ del dolce. In alternativa potete evitare di tagliare il pandoro e versare la crema solo sulla sua cima come fosse una glassa vera e propria. Riponete infine il pandoro con crema al mascarpone e cioccolato fondente in frigorifero per un’oretta e prima di servirlo spolverizzate con dello zucchero a velo.