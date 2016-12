Air Dolomiti: l’alta cucina prende il volo

air-dolomiti-ufficio stampa Say What?

Grazie ad un’iniziativa di Air Dolomiti, compagnia italiana del gruppo Lufthansa, la cucina stellata durante le Feste prende il volo. I passeggeri in Business Class che viaggeranno durante il periodo natalizio, infatti, avranno l’opportunità di assaggiare le portate di un esclusivo menu proposto dallo chef veneto Giancarlo Perbellini (2 Stelle Michelin). Festeggiando, così, in grande stile all’insegna dell‘eccellenza del Made in Italy. La compagnia ha voluto dedicare ai “viaggiatori del Natale” un’attenzione davvero speciale. Una volta atterrati a Monaco, infatti, i passeggeri potranno portare con sé un piacevole ricordo dalle suggestioni italiane. Un ricordo reso ancor più speciale dalla ricercatezza di equilibri e sapori che soltanto un chef stellato è in grado di proporre.

I sapori di casa che valorizzano l’alta cucina

La particolarità del menu ideato da Giancarlo Parbellini è quella di servire in tavola sapori della tradizione e del territorio rivisitati in chiave esclusiva e raffinata. La vera “impresa” per lo chef è stata quella di riuscire ad evocare suggestioni familiari con piatti degni dell’alta cucina. Il tutto senza perdere di vista la stagionalità degli ingredienti ed il loro legame con il territorio. Oltre che, naturalmente, la facilità di trasporto, fondamentale per le portate da servire in volo. Assaggiando i piatti dello chef si respirerà immediatamente aria di casa e di festa anche a migliaia di metri di altezza.

Dai legumi al topinambur la semplicità si trasforma in raffinatezza

Sono quattro le ricette che accompagneranno i viaggiatori sui voli di Air Dolomiti. Ognuna di esse fonde alla perfezione i sapori genuini del territorio con la ricercatezza della cucina pluristellata. Si potrà deliziare il palato con un’insalata di pasta, fagioli, lenticchie e pomodoro confit. O si potranno scoprire accostamenti nuovi ed insoliti con l’insalata di faraona, topinanmbur, castagne e melograno. Si potrà, infine, addolcire il palato con due squisiti dessert a metà strada tra tradizione e innovazione. Il risino unisce la delicatezza del riso e della frolla alla freschezza della coulis di fragole e all’aromaticità del cremoso di mandorle. La crostata di zuppa inglese farà, invece, riscoprire sapori intramontabili proposti in chiave moderna. Il tutto bagnato dai vini prelibati della cantina Aneri, da 25 anni partner di Air Dolomiti.