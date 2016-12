Beppe Severgnini, buon compleanno!

Non ha bisogno di presentazioni, perché è uno dei volti più noti del giornalismo italiano e una delle penne più prolifiche. Beppe Severgnini oggi compie 60 anni, e nell’augurargli tanti auguri vogliamo ricordare chi è.

Beppe Severgnini: breve biografia giornalistica

Giuseppe Severgnini nasce a Crema il 26 dicembre 1956, e, dopo essersi laureato in giurisprudenza all’Università di Pavia, comincia un tirocinio presso la Comunità Europea a Bruxelles. La prima importante collaborazione giornalistica avviene quando, appena ventisettenne, entra nelle scuderie di Indro Montanelli, scrivendo come corrispondente da Londra (dove si è trasferito) per Il Giornale. Negli anni che vedono la crisi e la disfatta del regime comunista diventa corrispondente dai Paesi dell’Est. Quando Montanelli lascia Il Giornale e fonda La Voce, Beppe Severgnini lo segue.

Nel 1995 approda al Corriere della Sera, e ancora oggi, dopo vent’anni, leggiamo i suoi articoli fra le pagine del noto quotidiano. Soprattutto i suoi editoriali, che occupano un posto di rilievo specialmente sulla versione online del giornale. La sua penna ultra-prolifica lo rende una delle firme più lette in Italia. Anche grazie all’innovativo Italians, una formula a cavallo tra blog e forum che vanta una delle attività più longeve. E’ infatti dal 1998 che Severgnini la riempie di contenuti così come i numerosi utenti del forum. Tra le collaborazioni prestigiose non si può dimenticare quella con The New York Times.

Sono numerosi i titoli dei libri scritti da Beppe Severgnini. Le tematiche socio-culturali sono il filo conduttore, gli italiani spesso i protagonisti, in Italia e all’estero. Numerose le collaborazioni con la televisione, le conduzioni. Attualmente, L’erba dei vicini su Rai3, nella quale mette a confronto l’Italia con gli altri Paesi europei rispetto a diverse tematiche. Una carriera fittissima, impossibile da riassumere in poche righe, ma che è di certo ancora in pieno fulgore.

Curiosità

La Regina Elisabetta II ha conferito a Beppe Severgnini il titolo di Officer of the British Empire. Ha inoltre ricevuto, dieci anni dopo, quello di Commendatore della Repubblica italiana da Giorgio Napolitano. E’ un tifoso sfegatato dell’Inter. E anche a tal proposito può sfoggiare un titolo di cui pochi si forgiano: quello di Presidente dell’Inter Club di Kabul, Afghanistan.