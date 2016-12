Nonostante il generale torpore post-natalizio, voi avete energie in sovrabbondanza che devono essere liberate. Potreste essere tentati dall’aria aperta, forse addirittura per una bella corsa. Si, proprio voi, generalmente rintanati nel vostro nido, in questi giorni sarete incontenibili

colore:rubino

Janis Joplin, Kozmic Blues