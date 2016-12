Colors: la percezione del colore secondo Gotti

S’intitola Colors la mostra fotografica di Paolo Gotti. Allestita negli spazi della Corte Isolani di Bologna, mette in scena le immagini a colori sature e dense del fotografo-architetto nato a Bologna e che celebrano l’esperienza del viaggio. Il primo viaggio di Gotti risale al 1974. Quando sceglie l’Africa come meta di un girovagare per il mondo che lo porta a visitare ben 70 paesi. In circa vent’anni l’artista ha così immortalato persone, paesaggi, situazioni. E studiato in prima persona il fenomeno della percezione del colore.

La percezione dei colori

Il fenomeno della percezione del colore è stato sempre al centro della ricerca scientifica e pittorica. In particolare l’arte ha spesso attribuito significati trascendentali, quasi metafisici, alle infinite tonalità che si trovano in natura. Nel corso dei secoli, per prima la pittura e in seguito la fotografia, hanno scandagliato tutte le potenzialità della luce riflessa. Il tutto per descrivere sensazioni e stati d’animo. In Colors Paolo Gotti ha voluto raccogliere l’eredità di questa ricerca con l’esposizione di una selezione di immagini scelte dal suo gigantesco archivio visivo che al momento conta oltre 10.000 fotografie.

Colors. La mostra

Il percorso espositivo rende omaggio all’arte del passato, tendendo un fil rouge tra fotografia e pittura. Così le tante sfumature dell’oceano colte nelle foto di Cuba per esempio, rimandano alla connessione tra luce e pittura secondo Hans Hoffmann. E la fotografia della facciata di una casa si riallaccia al desiderio di Edward Hopper di dipingerne l’effetto luminoso. E poi ancora un albero tra realtà e finzione, ritratto in Marocco, riflette l’ispirazione che Vincent Van Gogh traeva dalle cromie della natura. Mentre un campo di fiori è associato alla ricerca della gioia nei quadri di Pierre-Auguste Renoir.

Il calendario

In occasione dell’esposizione l’artista ha deciso di realizzare un calendario che racchiude 13 tra le immagini più significative di Colors. Ad ogni immagine Gotti associa una citazione di un pittore, la cui arte, a diversi livelli di profondità, si ricollega visivamente alle opere in mostra