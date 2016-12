Amazon Un classico: Cluedo è un gioco da tavolo con un'ambientazione che riproduce l'atmosfera dei gialli, originariamente edito dalla britannica Waddington Games nel 1948. Ogni giocatore impersona un personaggio ospite nella casa in cui è avvenuto un efferato omicidio. I giocatori rivestono il ruolo dei sospettati e provano a risolvere l’omicidio per essere scagionati. Scopo del gioco è risolvere il caso, determinando l’autore dell’omicidio, l’arma e la stanza in cui è avvenuto il delitto. Si gioca da 2-3 giocatori fino a 6.

Amazon Il Monopoly è un classico gioco da tavolo creato da Elizabeth Magie all'inizio del XX secolo, che in una versione modificata da Charles Darrow è stato pubblicato dalla Parker Brothers nel 1935. A partire dal 1991 è di proprietà della Hasbro. Il gioco prende il suo nome dal concetto economico di monopolio, il dominio del mercato da parte di un singolo venditore. Complessivamente è concesso in licenza in più di 103 paesi e stampato in oltre 37 lingue. I giocatori spostano a turno sul tabellone di gioco la propria pedina secondo il risultato del tiro di due dadi, acquistando proprietà terriere, sviluppandole costruendoci sopra case ed alberghi ed incassando le rendite dai giocatori la cui pedina si ferma su una propria casella. Lo scopo è restare l'ultimo giocatore in gioco, mandando in fallimento tutti gli altri.

Amazon Taboo è un gioco di società ideato dalla Milton Bradley Company, famosa società produttrice di giochi da tavolo. Scopo del gioco è far indovinare ai membri della propria squadra una parola, senza però pronunciare una delle cosiddette parole tabù, ossia un elenco di cinque parole correlate a quella da indovinare. Ad esempio, per far indovinare la parola "Arresto", non si potranno utilizzare "Polizia", "Stop", "Liberare", "Imprigionare" e "Manette".

Amazon RisiKo!, la versione italiana di Risk, dal quale tuttavia si differenzia in modo sostanziale, è un celebre gioco di strategia da tavolo che ha come argomento una guerra planetaria. Scopo del gioco è il raggiungimento di un obiettivo predefinito, segreto e diverso per ciascun giocatore, che può consistere nella conquista di un certo numero di territori, nella conquista di due o più continenti o nell'annientamento di un giocatore avversario.

Wikimedia Commons Il Trono di Spade (A Game of Thrones) è un gioco da tavolo a tema strategico-diplomatico ideato da Christian T. Petersen e pubblicato da Fantasy Flight Games nel 2003. Una seconda edizione del gioco riveduta è stata pubblicata nel 2011. Il gioco si ispira al ciclo di romanzi fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) dello scrittore statunitense George R. R. Martin. Ciascuno dei giocatori di A Game of Thrones assume il controllo di una delle casate principali dei Sette Regni: la Casa Stark, la Casa Lannister, la Casa Baratheon, la Casa Greyjoy, la Casa Tyrell o la Casa Martell. Durante la partita i giocatori manovrano le proprie unità militari per assicurarsi supporto dalle diverse regioni che compongono i Sette Regni, mentre si aspetta un attacco da parte dei bruti, ed alla fine prevale il giocatore che si assicura abbastanza castelli per reclamare il trono di spade.

Amazon Scarabeo è una variante italiana del più famoso gioco da tavolo Scrabble, pubblicato alla fine degli anni cinquanta da Aldo Pasetti e successivamente dalla Editrice Giochi. Si gioca su un tabellone di 17x17 caselle, e si dispone di otto lettere a testa. La nuova parola deve sempre incrociarsi con una presente in tavola (avendo perciò almeno una lettera in comune), nello Scrabble si può giocare a "striscio" (ossia la nuova parola, invece che incrociarsi con una precedente, può esservi affiancata, a patto che le sigle risultanti di 2 lettere abbiano senso compiuto).

Amazon Barragon è un gioco di strategia per due persone nominato gioco didattico del mese di settembre 2015 della rivista tedesca Familie&Co. Si gioca su una scacchiera 7×9 in cui i 2 giocatori muovono le loro 7 pedine che si spostano in orizzontale e verticale di 2, 3 o 4 caselle e possono fare solo una curva di 90° in una mossa. Tutto diventa più complicato per la presenza sulla scacchiera dei barragoon che limitano gli spostamenti delle pedine. Il giocatore vince quando ha fatto sue tutte le pedine dell’avversario, oppure l’avversario non riesce più a fare alcuna mossa.

Amazon Il Saltinmente (il cui titolo originale è Scattergories) è un gioco da tavolo edito da MB Hasbro. È una variante di altri classici giochi con carta e penna come nomi, cose, città. Vi possono giocare da due a sei persone: in caso di più giocatori, ci si può dividere in squadre. Il gioco contiene alcune liste di categorie, block notes per segnare le risposte, un icosaedro che funge da dado per l'estrazione delle lettere e una clessidra.

Amazon L'Eredità, il gioco più famoso di Rai Uno, si completa anche nella sua versione board game con la sfida finale "La Ghigliottina". Dopo aver deciso quale dei giocatori svolgerà il ruolo del conduttore, si sorteggia il primo a dover rispondere alle domande. Il gioco è suddiviso in 5 prove, ciascuna con regole diverse, in modo molto simile a quanto avviene in trasmissione, ma con una differenza sostanziale. Le prime due prove sono denominate "Vero o Falso" e "Chi l'ha detto". La terza prova è la "Scossa". Quella dell'Indiziato è la quarta e ultima prova che determinerà l'ammontare di denaro che ogni giocatore avrà prima della prova finale. La "Ghigliottina è la prova conclusiva. Al termine delle prime 4 prove uno dei giocatori subirà una "eliminazione", ma anziché uscire dal gioco, perderà una parte della propria "Eredità". Inoltre l'"Eredità" viene minacciata anche dall'accumulo di "Rischi". Un'edizione che vi offre due giochi in uno come nella trasmissione televisiva. Contiene: tessere buoni monetari, "rischio" e "scossa", 10 schede "scossa", 150 carte "ghigliottina", segnapunti ,regolamento.

Amazon Ispirato al rivoluzionario quiz di Paolo Bonolis, i giocatori si sfidano uno alla volta per accumulare il montepremi più alto e arrivare alla sfida finale dove, per vincere, bisogna anche essere bravi a sbagliare!