Gioielli d’autore per un Natale da sogno

Non chiamateli banalmente accessori. A vestire la donna con stile e personalità sono capolavori elaborati con grande maestria da abili artigiani

Gioielli d’autore, non i soliti accessori. Quando si pronuncia questa parola, spesso, la mente vola a prodotti di alta gioielleria fatti di diamanti e pietre preziose. Ci sono modelli e modelli. Esistono infatti bracciali, collane, anelli e orecchini che, a prescindere dal valore, hanno una storia da raccontare.

Gioielli d’autore: idee regalo per tutte

Design accattivante quello portato in scena dalla nuova collezione Reseau d’Amour di Zoppini. Il brand, infatti, non sbaglia un colpo. Emozioni pure quelle che regala a chi indossa le sue creazioni semplicemente facendo leva sul sapiente mix tra tradizione, lavorazione artigianale e creatività italiana. Il risultato? Gioielli più unici che rari.

Ispirata al ragno che tesse la tela per attrarre a sé e catturare le sue prede, la sua collezione propone sapienti intrecci e inserti luminosi che rendono protagoniste perle eleganti e trame elaborate strette in nodi indissolubili. Un mix davvero unico in grado di rendere ogni donna unica e originale.

Arte da indossare

Non è il solo. Stessa filosofia quella della designer israeliana Dori Csengeri. Tradizione e innovazione vanno di pari passo, il tutto per riuscire ad esaltare, al meglio, i lati più affascinanti dell’universo femminile. Proprio così: design, colore, fantasia e creatività sono in prima linea.

Le sfumature sono tante: si va dal giallo topazio al verde smeraldo, dall’argento brillante al rosso rubino. Questi colori illuminano d’immenso e vestono di magia orecchini, collier, bracciali e sautoir. A rendere ogni modello unico e inimitabile solo loro, le artigiane ricamatrici a cui vanno i meriti di tanto splendore.

Proprio loro raccontano l’arte del ricamo cucendo a mano, con grande maestria, vere meraviglie, rendendo protagoniste pietre, cristalli, perle, conchiglie, legno e altri materiali.

Gioielli d’autore

Un occhio attento, infatti, non potrà che notare un evidente rimando alla storia del costume, alla moda contemporanea e all’arte. Proprio così perché la grande artista ha un passato ricco e una formazione degna di nota: Dori è infatti laureata al “Shenkar” College of Fashion di Tel Aviv nonché specializzata in design del tessuto presso la Total Fabrics a Manchester e nello studio di Cyril Kowalewsky a Parigi.

Ha poi completato la sua formazione con studi di Storia dell’Arte all’Università di Zurigo e di pittura all’Accadémie de Port Royal nella ville lumière. Cosa offre con le sue creazioni? Ce n’è per tutte. Le sue collezioni spaziano dall’alta moda a una selezione di bijoux prêt-à-porter distribuiti in Italia da AIBIJOUX.

Una delle sue più recenti creazioni è la collezione Atelier Swarovski ma non solo. Dori ha anche disegnato i gioielli per la linea di tendenza Swarovski Crystallized.