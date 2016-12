Yoga per principianti: ecco gli errori da evitare

Chi non conosce questa disciplina? I benefici, in termini di relax mentale e fisico, sono tanti ma solo se praticata nel modo corretto

Lo yoga per principianti richiede delle attenzioni. Parliamo di una disciplina che allena la mente e il corpo. Fare sport non significa, infatti, solo sala pesi o attività cardio, è possibile far lavorare i propri muscoli anche dolcemente.

Yoga per principianti, occhi agli errori

Questa pratica millenaria aiuta, allo stesso tempo, a migliorare la postura, il respiro e, inoltre, rende forte il corpo e libera la mente dai pensieri. Chi è alle prime armi però rischia di prendere la cosa nella maniera sbagliata. Proprio così, bisogna sempre tenere in considerazione le possibilità del proprio fisico.

Mai mangiare prima della lezione

In tante si dedicano allo sport durante la pausa pranzo. Attenzione però, l’ideale è fare lezione almeno due ore dopo l’ultimo pasto. “Il rischio è di sentirsi pesanti e sbagliare così le posizioni e la respirazione” – ha precisato Agathe Thine, insegnante di yoga presso il Centre Qee.

Non profumarsi

Fare attività fisica non significa andare in passerella: “L‘odore può compromettere il corretto svolgimento degli esercizi di respirazione. Meglio essere al naturale” – ha riportato Thine.

Mai accelerare i ritmi

Lo yoga insegna in primis ad ascoltare il proprio corpo. Bisogna avere pazienza: per assumere le posizioni più impegnative ci vuole tempo. “La cosa importante è sapere mantenere la postura. Se invece non si procede per gradi, si respira in maniera errata e si rischia di farsi male” – sottolinea l’insegnante.

Non esagerare

La prima lezione incanta. La serenità che si avverte a fine corso potrebbe creare dipendenza. Attenzione però, non bisogna lasciarsi prendere la mano: come si dice, il troppo stroppia. Il rischio è quello di perdere la motivazione e abbandonare il tutto nel giro di qualche mese. Va bene un allenamento a settimana per poi aumentare il ritmo poco alla volta.

Corsi on line

Chi ha poco tempo libero pensa che esercitarsi a casa possa essere una mossa furba. Non è la stessa cosa che andare a lezione e vedere, di persona, l’insegnante. “Il pericolo principale è riprodurre i movimenti ma senza sapere se si stanno effettuando correttamente e questo può essere un problema. Il fai da te va bene solo dopo aver maturato una discreta esperienza”.

Occhio a quale tipo di yoga scegliere

Hatha yoga, Kipalu yoga, Astanga yoga, Bikram yoga etc.: sono uno nessuno e centomila i diversi stili di yoga esistenti. Ognuno presenta caratteristiche molto diverse. Prima di segnarsi a un corso sarebbe cosa saggia sperimentarne, se non tutti, almeno un paio al fine di capire quale sia la giusta scelta in linea con le proprie esigenze.