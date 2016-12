Antisesso: i calzini spengono la passione? E la tv?

Calzini a letto? Giammai. Eppure da una ricerca effettuata dall’Università di Groningen, nei Paesi Bassi viene confermato che il calzino aiuta il sesso.

Ora, uno degli autori della ricerca, il professore Gerte Holsteg ha condotto lo studio su entrambi i sessi, partendo dalle zone del cervello che si attivano nel momento di massimo piacere. Cosa ha scoperto? L’80% delle coppie che avevano i piedi coperti ha raggiunto l’orgasmo, rispetto al 50% di quelle che considerano l’indumento antiestetico e che quindi non lo indossano.

Dunque sfatiamo il mito che il gambaletto, pedalini, le calze di spugna siano antisesso. La passione non si spegne. Anzi. Infatti, Gerte Holsteg ha affermato che ciò che aiuta l’intesa sessuale soprattutto per le donne è «un ambiente piacevole, che include la temperatura ideale, per farle sentire protette e al sicuro».

Quindi sì ai calzini, no invece alla Tv in camera da letto.

Cosa c’è di peggio se non la televisione accesa magari su qualche reality show? Possiamo dice “ciao ciao sesso!”. E se guardiamo al passato, le famiglie erano numerose. E il motivo è uno e solo. Nessuna distrazione e tanto sesso. E sì, poi tanti bimbi, ma questo è un’altra storia.

Ad aiutare la coppia a vivere al meglio la propria sessualità è anche l’olfatto, uno sei sensi che rende possibile la percezione di odori presenti nell’aria. Uno studio svedese dimostra che gli uomini privi di senso dell’olfatto avrebbero meno rapporti sessuali rispetto alla media.

Concentrandoci sull’universo maschile, tra le preoccupazioni principali si piazza la calvizie, come motore antisesso. Gli uomini pensano di essere meno attraenti rispetto a chi ha la chioma in testa. Sbagliato. Ok, nessuno studio è stato condotto affinché si dimostri che gli uomini calvi siano più virili. Ma è certo che chi usa il finasteride, un farmaco che eviterebbe la calvizie, causerebbe problemi di disfunzione sessuale. Insomma, meglio calvo e funzionante che capellone che fa cilecca. Chiaro?

In conclusione, il miglior sesso sarebbe tra i 60 e i 70 anni. Secondo la psicoterapeuta Paula Hall questo sarebbe il periodo migliore perché «le persone hanno più fiducia e si spera che la vita sia diventata un po’ più rilassante».