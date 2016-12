iStock Iniziamo con l’Iran, un paese rientrato nei circuiti turistici internazionali grazie a una situazione politica e sociale oggi più stabile e aperta ai flussi turistici. La moderna Persia è diventata negli ultimi tempi una delle destinazioni più interessanti per i viaggiatori di tutto il mondo, italiani compresi (saranno un caso gli accordi tra imprese e istituzioni italiane e iraniane recentemente stipulati durante la visita del presidente Hassan Rouhani?) tanto che le ricerche di voli per l’Iran sono aumentate di quasi il 25% negli ultimi 3 anni.

iStock La Repubblica delle Maldive ha annunciato il proprio ritiro dal Commonwealth. Una decisione che cambia i parametri della sua indipendenza, ma non scalfirà l’amore che i turisti provano per i suoi isolotti paradisiaci. Un luogo che, secondo i nostri dati, continua a rappresentare il “viaggio dei sogni” di tanti, e non solo di sposini in luna di miele. Le ricerche di voli dall’Italia per le Maldive sono aumentate di ben il 24,5% negli ultimi 3 anni.

iStock Se vi resta difficile chiamarlo Mynamar, continuate con Birmania. Ma siamo sicuri che in un modo o nell’altro ne avrete già sentito parlare, perché questo è un luogo delle meraviglie che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei viaggiatori più sofisticati. Non perché si spendano cifre da capogiro per visitarlo, anzi, ma perché è ancora autentico come pochi altri al mondo. Dopo il 2015, poi, è scoppiato un vero boom di visite, dopotutto è stato un anno storico con le elezioni che hanno incoronato alla guida del Paese il Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. L’establishment militare ha finalmente lasciato spazio all’opposizione, liberando un Paese che oggi possiamo davvero chiamare “del sorriso”. Le ricerche di voli da parte dei turisti italiani sono aumentate di quasi il 21% negli ultimi 3 anni.

iStock Questa è la destinazione perfetta per i viaggiatori in solitaria e per tutti quelli che quando viaggiano cercano la natura più selvaggia. Sarà un caso che il prossimo anno si terrà il meeting mondiale degli scout? L’Islanda è trendy e richiama sempre più viaggiatori perché regala emozioni forti e paesaggi mozzafiato – che negli ultimi anni sono stati scelti come sfondo di molti film e serie di successo, da Il Trono di Spade a James Bond – oltre a spettacoli naturali unici come l’aurora boreale, da ammirare in un bosco innevato, lontano dalle luci delle città. Le ricerche di voli dall’Italia sono aumentate di oltre il 19% negli ultimi 3 anni e di più del 30% solo nell’ultimo anno.

iStock Lo spirito statunitense è penetrato nella cultura coloniale ponendo l’accento sulla globalizzazione. Questo mix di antichità e modernità, rende il Portorico uno dei Paesi più intriganti del mondo, considerato come meta di viaggio da un numero sempre più alto di italiani, tanto che le ricerche di voli dall’Italia hanno avuto un aumento di quasi il 19% nell’ultimo triennio.

iStock Alto livello di vita e poca corruzione. L’Uruguay è un Paese dell’America Latina che ama dare spettacolo, da sempre: lo fece anche in occasione dell’edizione inaugurale dei Mondiali di Calcio del 1930, stravincendo contro l’Argentina con un bel 4-2! La capitale, Montevideo, è tra le più accattivanti del mondo, con i suoi edifici in stile coloniale e quell’aria cosmopolita da fare invidia alle metropoli. I forti flussi migratori, infatti, hanno lasciato segni ancora tangibili nella cultura di questa perla affacciata sul Rio de la Plata. Vecchio e nuovo si prendono per mano, poi, basti pensare alla Iglesia Matriz, l’edificio più antico del 1799, e al Teatro Solis, tra i più moderni e belli del pianeta. Rimasto fino ad ora estraneo ai fatti di cronaca che hanno colpito altri Paesi, l’Uruguay appare sempre più come un paradiso esotico tranquillo e ancora poco frequentato dal turismo globale, e attira sempre maggior interesse da parte dei viaggiatori italiani, con una crescita del 18,3% delle ricerche di voli dall’Italia dal 2014 al 2016.

iStock Lo Sri Lanka ha voltato la terribile pagina della guerra civile. Guerriglie e tsunami sono un lontano ricordo che la scia spazio alla tranquillità di un Paese votato all’Ayurveda - il sitema curativo originario nazionale, basato sulle erbe e la dieta, con oltre 5.000 anni di storia - e al turismo responsabile. Anche se, come rivela Sri Lanka Tourism, il principale segreto del Paese sta nella sua gente, sempre ospitale e sorridente. E se il 2016 ha visto un’ondata di viaggiatori, che l'hanno definito come uno dei Paesi più belli del mondo, un vero paradiso perduto per molti globe trotter, non osiamo immaginare cosa accadrà nel 2017. Le ricerche voli dall’Italia sono aumentate di oltre il 17% dal 2014 a oggi.

iStock Non serviva la candidatura alle presidenziali di Isabel Allende per far parlare il mondo del Cile. Questa destinazione sta prendendo sempre più piede nel mercato turistico internazionale e nel 2015 è stata fra i 10 Paesi ad essere cresciuti di più in termini di arrivi di visitatori, perché ci si sta rendendo conto di quante bellezze contrastanti vanti questo Paese che si estende per 4.300 km tra le Ande e il Pacifico, e i cui territori si trovano in tre continenti: America, Antartide e Oceania. In Italia negli ultimi 3 anni le ricerche di voli per il Cile sono aumentate di quasi il 16%, complice anche l’apertura di nuovi voli diretti come la rotta Roma – Santiago di Alitalia, e ProChile considera il nostro Paese uno dei propri mercati prioritari in termini di promozione del turismo internazionale, come dimostrano le molte iniziative organizzate nel nostro Paese, a partire da Expo e TTG.

iStock Malta chiama, i “sunseeker” rispondono. I “cacciatori di sole” non perdono tempo per ricaricare le batterie a suon di raggi solare e scelgono questo Paese perché sa sempre come soddisfarli, sia in estate con il caldo, sia in inverno, quando il “Xlokk”, lo Scirocco maltese, soffia per giorni – uno dei migliori periodi per visitarla è ottobre, una "seconda estate" isolana, meno afosa e poco affollata. Questo piccolo stato a due passi dall’Italia, perfetto anche per una fuga durante il weekend o un ponte, che sa di Britannia ma ricorda l’Africa, si conferma per il 2017 come una delle mete più desiderate, avendo visto un incremento medio di ricerche voli dall’Italia di quasi il 15% dal 2014 a oggi e di oltre il 36,5% solo nell’ultimo anno.