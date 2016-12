Macchie di cera delle candele: come rimuoverle

ATTENTI ALLE MACCHIE DI CERA!

Centrotavola, punti luce, lanterne e composizioni luminose costituite da candele sono fra le decorazioni più apprezzate nel periodo natalizio. Ma bisogna fare attenzione alle macchie di cera che possono provocare su mobili, pavimenti e tessuti.

DIVERSI TIPI DI CANDELE

Romantiche e capaci di infondere un’atmosfera calda e suggestiva. Le candele possono essere di semplice cera naturale, colorate e/o profumate. Ovviamente le macchie di cera naturale saranno più semplici da togliere rispetto a quelle colorate. Specialmente sui tessuti dove la tinta potrebbe lasciare degli aloni da trattare successivamente.

QUANDO AGIRE SULLE MACCHIE DI CERA

A volte non ci si rende conto subito che la candela ha perso un po’ cera. Magari durante uno spostamento o semplicemente perché colata dal portacandela. In questi casi bisogna intervenire sulla cera già solidificata, con l’ausilio di strumenti che non vadano a danneggiare, lacerare o rigare la superficie interessata. Se la cera è invece ancora calda, bisognerà comportarsi in maniera differente a seconda della superficie.

MACCHIE DI CERA ANCORA CALDA

Se si tratta di un tessuto come tappeti, moquette o tovaglie, togliamo il “grosso” della cera ancora calda con un cucchiaino evitando di allargare la macchia. Se invece è caduta su una superficie solida come il tavolo o il pavimento, possiamo utilizzare del ghiaccio per farla solidificare prima e poi rimuoverla. Sempre con l’ausilio di uno strumento privo di lame che possano graffiare (ad esempio una scheda di plastica dura, un righello, il manico di un cucchiaio, etc.).

MACCHIE DI CERA SOLIDIFICATA

Se la cera si è già solidificata sul tessuto, possiamo invece togliere la parte superiore con un cucchiaino od un arnese che scalfirà l’accumulo senza toccare la superficie e la fibra del tessuto. Una volta tolta la parte più voluminosa della macchia, stendiamo un foglio di carta sul residuo. Quindi, passiamo sopra delicatamente un ferro da stiro tiepido. La carta assorbirà la cera che verrà dunque via facilmente.

ALONI DI CERA COLORATA

Se, una volta rimossa la cera, persistessero degli aloni (cosa che avviene specialmente nel caso di candele colorate) possiamo utilizzare detergenti come sapone per i piatti o altri prodotti specifici per pulire la superficie sporcata.