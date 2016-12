Mangiare sano ed equilibrato: ecco i 3 errori da evitare

Mangiare sano non è cosa difficile se si conoscono alcune piccole regole. Stare in forma significa assecondare le esigenze del proprio organismo. Quando c’è di mezzo il peso sono tante le variabile da tenere in considerazione ma, dimagrire non vuol dire fare la fame ma nemmeno esagerare. La giusta via è sempre nel mezzo.

Mangiare sano: questione di salute

Quando c’è la salute in ballo è sempre bene sentire il parere degli esperti. A dire la sua è stata la dietologa Tamara Duker Freuman che, in un’intervista a Business Insider, ha rivelato quelli che sono i tre errori che la gente comune commette quando pensa di mangiare in maniera sana.

Succhi e bevande: occhio agli zuccheri

La specialista ha rivelato che sono in molti ad abusare di bevande come succhi di frutta, spesso scelti come veri e propri “spezzafame”: sì sono ricchi di vitamine, minerali e fibre ma hanno anche elevate quantità di zuccheri che possono fornire energia ma di certo non sono salutari. Soprattutto se consumati con una certa frequenza.

Mai saltare la colazione

Un’altra cattiva abitudine è saltare la colazione. C’è chi non ha tempo e chi, invece, non ha voglia. In realtà il primo pasto della giornata è di fondamentale importanza perché fornisce all’organismo carboidrati, proteine e sali minerali, ovvero l’energia necessaria non solo ai muscoli ma anche al cervello.

Saltare i pasti è risaputo, non è una scelta saggia e soprattutto non aiuta a dimagrire. Persino quando si è a dieta la colazione deve essere fatta. Cosa succede se si arriva digiuni al lavoro etc.? Quando la fame bussa, si prendono di mira alimenti ricchi di zuccheri e carboidrati.

Anche in tavola ci vuole equilibrio

Il terzo errore riguarda sempre la prima colazione: non avere equilibrio è un danno. Per mangiare bene al mattino è necessario assumere i nutrienti e l’energia giusta per affrontare ogni attività ed avere autonomia almeno fino al primo pomeriggio. In caso contrario si finisce per avere una fame incontrollata. Anche per quel che concerne il pranzo bisogna imparare a introdurre nel corpo alimenti sani e nutrienti con cognizione di causa.