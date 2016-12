Regalo indesiderato? Fai il regifting

Se il regalo di Natale indesiderato vi ha gettato nello sconforto più totale non abbiate paura. Ora la soluzione si chiama regifting, ovvero l’opportunità di riciclare il regalo sbagliato attraverso la tecnologia. In pratica mettendolo in vendita on line e provando a trasformare una cocente delusione in opportunità. Il regifting è una pratica sempre più diffusa nel nostro Paese. Secondo una ricerca condotta da e-bay la metà degli italiani riceve a Natale almeno un regalo che non verrà mai utilizzato. Capi di abbigliamento fuori misura, pezzi di arredamento démodé, articoli hi-tech superflui o già superati. O magari due orologi identici, o due sciarpe della stessa marca. Doppioni insomma, di cui sbarazzarsi al più presto. Perché dall’errore può nascere una seconda chance. Si può rivendere l’oggetto indesiderato per risparmiare denaro. Oppure per monetizzare almeno una parte del valore necessario ad acquistare qualcosa di più adatto alle proprie esigenze.

Meglio con internet

In passato riciclare un regalo risultava più complicato. Se lo si riceveva da una persona molto vicina, un amico o un parente, il rischio di ritrovarlo in un ipotetico passamano era davvero troppo alto. A meno che non si trattasse di bottiglie di vino o liquori, o comunque oggetti generici e difficili da identificare. Oggi invece internet offre nuove frontiere. Da un lato la possibilità di poter rendere disponibile alla vendita un oggetto ad un numero esponenzialmente più ampio di persone. Dall’altro l’esistenza di portali specializzati in specifici prodotti o servizi consente di affinare ulteriormente la ricerca dei potenziali acquirenti.

Il portale giusto per il regifting

E-bay è sicuramente la piattaforma più diffusa per le vendite on line tra privati. Ha il vantaggio di essere praticamente gratis, di avere utenti registrati e con una reputazione certificata dal portale. E di prevedere la formula dell’asta. Si può fissare un prezzo di partenza molto basso e attendere che la corsa all’acquisto faccia salire progressivamente le offerte. Anche subito.it si sta facendo largo nelle transazioni tra privati. Viene usato soprattutto per i beni di largo consumo, ma a differenza di e-bay il portale non interviene in nessun modo nella compravendita. Se invece siete in possesso di un biglietto per un concerto o un evento sportivo si può optare per Viagogo. Un sito specializzato dove poter rimediare all’errore di un regalo non gradito o all’impossibilità di essere presenti nella data indicata.