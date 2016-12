Riprendete il ritmo degli impegni tra una festività e l’altra, a meno che non stiate surfando sulla neve. Ora animati da intense energie fisiche, sarete efficienti sia al lavoro che in vacanza. Qualche nota nervosa potrebbe emergere in coppia, dove al momento siete un po’ bloccati da una Venere dispettosa

colore:rosso fuoco

George Michael, Roxanne