Da Spider-Man 3 a Transformers, da Non è un paese per vecchi a Ratatouille: ecco i film che non pensavi avessero già dieci anni

Una scena di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo. Remy, il ratto cuoco protagonista di Ratatouille della Pixar. Peter Parker affronta il suo lato oscuro in Spider-Man 3 di Sam Raimi. La famiglia di Shrek Terzo I Simpson - Il film fu un evento a lungo atteso e mai più ripetuto, nonostante le voci. Gerard Butler, alias Leonida, esorda le truppe di spartani in 300. Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon in una scena di Ocean's 13. Will Smith ultimo uomo sulla Terra nel cult Io sono leggenda. Ellen Page è la protagonista di Juno, storia di una teenager che resta incinta e decide di tenere il bambino. Quattro Oscar (incluso Miglior Attore a Javier Bardem) per il capolavoro dei fratelli Coen, Non è un paese per vecchi. Bumblebee, adorabile migliore amico robotico in un'immagine del primo Transformers di Michael Bay. Daniel Radcliffe e il cast di Harry Potter e l'ordine della fenice. Commedia epocale Suxbad. E' dura pensare che quei tre adolescenti (Christopher Mintz-Plasse, Jonah Hill e Michael Cera) ora siano uomini maturi. Secondo Oscar per Daniel Day-Lewis nell'intenso Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Matt Damon in una scena di The Bourne Ultimatum.

I film che compiono 10 anni nel 2017 includono molti titoli che non vi aspettereste. Eh sì, stiamo invecchiando, e la prova è che film come Transformers e 300 spegneranno con l’anno nuovo dieci candeline.

Film come Spider-Man 3, Io sono leggenda e The Bourne Ultimatum sono in effetti percepiti come distanti. Aiuta il fatto che, nel caso di Bourne, quest’anno è uscito il quarto capitolo, Jason Bourne, in cui si dice esplicitamente che sono passati dieci anni dal film precedente. Nel caso di Spider-Man beh, basta considerare che Spider-Man: Homecoming. In uscita l’anno prossimo, vedrà nel ruolo il terzo attore in 14 anni.

Film che compiono 10 anni nel 2017… e ci ricordano che siamo invecchiati!

Ma è davvero dura mandare giù che siano passati già dieci anni dal film dei Simpson, da Ratatouille o da Non è un paese per vecchi. Pensiamo poi a Suxbad, i cui protagonisti adolescenti ora saranno a lavorare in qualche angusto ufficio invece che a organizzare feste esagerate.

Compiono dieci anni anche Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (terzo episodio della saga), i già citati Transformers e 300, l’adorabile indie movie Juno e il finale della trilogia di Ocean, Ocean’s 13. George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt hanno tutti dieci anni in più. L’anno prossimo uscirà lo spin-off Ocean’s Eight in cui Damon riprenderà il ruolo di Linus Caldwell in un cameo… a dieci anni dall’ultima volta. Chi lo avrebbe mai detto? Il colpo finale arriva con Harry Potter e l’ordine della fenice: anche questo è uscito nel 2007. Sembra incredibile, ma in effetti sono passati cinque anni da I doni della morte…

Di molti di questi titoli sono stati realizzati sequel e spin-off. La saga di Harry Potter ha ripreso quest’anno con Animali fantastici e dove trovarli. Quella di Spider-Man va a gonfie vele. Transformers 5 arriverà la prossima estate. Segno che molti di questi personaggi sono ancora nel nostro cuore.

Elenchiamo qui quindici film che compiono 10 anni nel 2017…