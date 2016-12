Occhiali innovativi per sguardi “titanici”: la tendenza

Occhiali innovativi: questo è quello che ci vuole al fine di assecondare le aspettative dei più esigenti che, quando si tratta di vestire gli occhi, non scendono a compromessi. Qualità prima di tutto, ma anche stile. A unire l’utile al dilettevole sono tanti modelli, veri gioielli in titanio, belli da vedere ma, soprattutto, pratici da indossare. Perché? Sono leggerissimi ma resistenti.

Occhiali innovativi. Parola al titanio

Distinguersi dalla massa è possibile? Assolutamente sì, basta avere occhio. Ognuno deve sapere come scegliere la montatura giusta e non solo in base ai propri gusti ma anche in relazione ai lineamenti del viso.

A rendere un’esigenza una possibilità per tutti è stato lui, Ron Arad, rinomato designer e artista israeliano, un vero fuoriclasse che, con la collezione A-Frame, ha rivoluzionato il mondo dell’eyewear. Non chiamateli banalmente occhiali perché le sue sono vere e proprie opere d’arte da indossare.

Ogni modello è messo a punto con materiali pregiati come il titanio giapponese abbinato al miglior acetato. Niente componenti da assemblare, il filo di titanio compie un unico percorso senza alcuna interruzione. Grazie alle 4 viti posizionate sul retro del frontale e alla particolare linea ad “A” che caratterizza i frontali delle montature firmate A-Frame di pq by Ron Arad, tutti possono trovare una soluzione adatta al proprio viso.

Sperimentare: al grande genio creativo piace giocare con materiali e forme, nell’arredamento così come nell’eyewear. Le novità non mancano, bisogna solo avere pazienza visto che la nuova edizione di Mido 2017, il più grande evento internazionale dedicato all’eyewear, sarà la giusta vetrina per presentare nuovi modelli.

Oro e titanio: due in uno

Chi ha sete di unicità a non deludere è anche Blackfin. Quando a fondersi sono la purezza dei materiali, delle linee e delle forme, il risultato non può che tradursi in un concentrato di tecnologia e design. Dall’incontro del titanio con l’oro e della tecnologia con l’artigianalità sono nati gli occhiali innovativi della serie Blackfin Elemento. Non uno bensì sei i modelli placcati in oro 2 micron 24 carati proposti in edizione limitata.

Nulla di eccessivo ed esageratamente vistoso: l’oro non è infatti ostentato ma lavorato in eleganti dettagli che illuminano la montatura dando risalto alle cromie tipiche del brand.

Il fascino del Made in Venice

Il Made in Italy, anzi in Venice, non delude mai. Moody è una linea di occhiali da vista e da sole ispirata al passato riconoscibile per l’altissima qualità dei materiali, delle montature, delle lenti e non solo. Anche l’estetica è degna di nota. Occhi puntati su Titanium, la nuova linea che invita a scoprire 5 modelli da vista e due da sole i cui nomi, rintracciabili all’interno dell’asta, sono quelli dei sestieri di Venezia.

Cosa li rende unici? Oltre al design dall’aspetto antico e spazzolato é il materiale utilizzato a fare la differenza, ovvero il titanio per il frontale, il beta- titanio per le aste e l’acetato di cellulosa per i terminali. I colori? Si spazia dal blu e grigio passando per il nero fino ad arrivare al bordeaux.