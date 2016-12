Vi aspetta un’ottima giornata, che inizia un po’ in sordina per prendere poi un ritmo sostenuto e interessante dovuto ad un buon passaggio di Luna. Marte vi dona energia e slancio creativo, accende la sensualità e vi rende più intraprendenti, tanto che potreste fare la prima mossa verso chi vi interessa. Con stile

colore:rosso vivo

Rick Astley, Hold me in your arms