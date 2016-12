Sexy Capodanno: lingerie per sedurre

Come tradizione vuole, l’intimo per l’ultima notte dell’anno deve essere rigorosamente rosso. Via libera alla femminilità

Sexy Capodanno. Potrebbe essere questo uno dei buoni propositi da imporsi prima di affrontare l’ultima giornata del 2016. Sentirsi belle, femminili e seducenti può contribuire ad aumentare la propria autostima.

Non c’è bisogno di strafare perché ognuna deve sentirsi sempre a proprio agio, in ogni contesto. Se c’è un colore che più di tutti è in voga il 31 dicembre, quello è senza ombra di dubbio il rosso.

Capodanno in chiave sexy

A farne tesoro è Wolford, brand leader nella produzione di calze e collant sinonimo di qualità perfetta, praticità e comfort che ha inserito una nuova tonalità nell’assortimento di base: il rosso lipstick. Basta guardare i suoi modelli per innamorarsene.

Pura sensualità: parola al pizzo

Sono femminili ed eleganti. Ce n’è per tutte, dalle più esuberanti alle più timide. Chi ama sorprendere c’è il pullover Buenos Aires dal taglio affusolato da indossare tranquillamente come miniabito mentre, chi preferisce la discrezione senza rinunciare a un tocco di rosso, ecco il body di pizzo. E’ perfetto sotto a un qualsiasi vestito. Che dire poi del bustier in elastico pizzo francese? Sublime con quella fascia sul giromanica e la profonda scollatura sul dietro. E ancora c’è il body, seducente e modellante, di tulle nero con la parte superiore in pizzo

Sexy Capodanno con Agent Provocateur

Quando c’è in ballo la seduzione chi meglio di Agent Provocateur può aiutare nella missione? A rendere sexy il Capodanno è il noto marchio inglese di lingerie con la campagna natalizia “Naughty or Nice”, ideata dall’agenzia inglese Cult Ldn, pronta ad aiutare ogni donna a tirar fuori il meglio di sé.

Sensuale o romantica? Questo dualismo invita ogni donna a chiedersi in quale categoria meglio si vede e, perché no magari può sperimentare il brivido di vestirsi di nuovo, anche solo per un evento importante come il Capodanno.

Su quale fronte schierarsi dunque? Due le collezioni differenti: quella Naughty è più sensuale mentre quella Nice deciamente più tradizionale. Per le “brave ragazze” ecco, ad esempio, il completino Savanna, una lussuosa creazione di pizzo che gioca sull’abbinamento rosso ruggine e oro. Che dire del modello? La presenza della seta e le spalline larghe rendono il modello bello e pratico.

Le più peperine, invece, possono strizzare l’occhio allo stile da domatrice. Che dire del body Gina? E’ aderente quanto basta e decisamente vistoso. Proprio così, essendo realizzato in tulle nero, con decori in lurex con tanto di stampa leopardata in rilievo, l’effetto scintillante é assicurato.

Non c’è che dire, qualsiasi sia il capo prescelto, sicuramente sarà un gradito regalo, e non solo per se stesse, ma anche per mariti, fidanzati e amanti.

Intimo piccante: Soft Paris

Per rimanere a tema bollori, anche Soft Paris sa come rendere sexy il Capodanno. Proprio così, l’azienda specializzata nella vendita a domicilio di prodotti per la vita intima, ha proposto una selezioni di prodotti per trascorrere una piacevole serata all’insegna della sensualità.

Per una serata scintillante c’è, ad esempio, Glam, la culotte decorata con lustrini neri sul davanti mentre, la parte posteriore, è in mussolina nera trasparente. A completare il tutto il reggicalze rimovibili.

Sexy Capodanno anche con il completino intimo in pizzo e microfibra elasticizzata Jacqueline Ambra composto da reggiseno a balconcino con ferretto e due coulotte, una con nastri di velluto e l’altra con ampie aperture sopra i glutei. Proprio così due i set sul mercato: uno in pizzo rosso e l’altro in pizzo nero e oro.