Succo d’arancia, ingrediente di bellezza

In questa stagione fare incetta di spremute è d’obbligo: buone, sane, utilissime per l’organismo. La vitamina C contenuta nel succo d’arancia è infatti un eccellente antiossidante, uno stimolatore del sistema immunitario, ed è indispensabile per la sintesi di tantissime sostanze (ormoni, aminoacidi, minerali). E’ inoltre un eccellente alleato di pelle, unghie e capelli, perché stimola la produzione di collagene e combatte i radicali liberi. Ma oltre a queste virtù piuttosto note, della cui azione si gode bevendo spremute, ne esistono altre meno conosciute, legate al mondo della cosmesi. Il succo d’arancia è infatti utilizzabile per la bellezza di pelle e capelli, grazie alle sue doti astringenti. Ecco come impiegarlo.

Maschera al succo d’arancia

Preparare una maschera per il viso al succo d’arancia è utile in caso di pelle grassa, acne e punti neri. L’acido citrico contenuto nel succo è infatti un ottimo astringente. Sulle pelli particolarmente delicate può essere irritante, provatelo prima in aree limitate (magari sul dorso della mano). Potete preparare una maschera spremendo una o due arance, e mescolandole con dello yogurt bianco. Applicate sul viso una decina di minuti e risciacquate: la pelle risulterà luminosa e detersa. Completate con una buona crema idratante.

Potete anche utilizzare direttamente il succo d’arancia come tonico detergente. Imbevete un batuffolo di cotone di succo e strofinatelo delicatamente sulla pelle. Non mancate di utilizzare dopo una crema idratante perché l’agrume potrebbe seccare molto la pelle.

Impacco per capelli

Il principio astringente vale anche per il cuoio capelluto: ecco che il succo delle arance si rivela ottimo anche in caso di capelli grassi. Potete semplicemente risciacquare i capelli dopo il lavaggio con la spremuta, e quindi togliere i residui con l’acqua. Le chiome rimarranno piacevolmente profumate. Oppure preparare un impacco da tenere in posa una decina di minuti, sbattendo l’albume di un uovo con il succo di una arancia. Applicate sul cuoio capelluto massaggiando bene. Quando l’uovo sarà secco procedete al lavaggio normale.