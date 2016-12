Pornografia, boom di impotenti tra gli under 20

L’uso massiccio dei contenuti hard online comporta problemi erettili in almeno un giovane su 10…

Boom di casi di deficit erettile nei ragazzi al di sotto dei 20 anni d’età. A dirlo i ricercatori del Nottingham University Hospital. Secondo quanto sostenuto, potrebbe dipendere dalla sovraesposizione ad immagini e film legati alla pornografia diffusi sul web. Come dimostrato dai dati presentati dal Journal of Sexual Medicine, che ha rivelato come un paziente su quattro con disturbo della libido abbia meno di 40 anni.

Negli ultimi sedici anni, e in particolari gli ultimi cinque a causa della diffusione di smartphone e tablet, il numero di questi casi è cresciuto a dismisura. Soprattutto tra i 13 e i 25 anni. Sono quasi tutti sani dal punto di vista organico. Ma se ci si masturba col web una volta al giorno per 15 minuti per cinque anni, alla fine ci si abitua. E se a 17 anni il 90% dell’esperienza orgasmica avviene con la pornografia, si crea uno squilibrio. E sarà sempre più difficile eccitarsi dal vivo.

Uno studio del 2014 aveva scoperto che un terzo degli uomini guardano porno ogni giorno.

E gli effetti sono terribili. In molti si desensibilizzano alla stimolazione sessuale normale. Altri possono cadere, invece, in alcune forme di ipersessualità. Ad ogni modo il dottor Smiler, uno dei responsabili dello studio, crede che un uomo possa masturbarsi da una a tre volte alla settimana senza avere particolari effetti sulla proprio vita sessuale.

Una pausa dalla pornografia…

Un periodo di tregua dall’autoerotismo è spesso il modo migliore per uscire da questo tunnel. In modo da tornare ad una vita sessuale più equilibrata. Ben lontana dagli scenari sessuali rappresentati in quei film. Che va bene che solletichino la fantasia, ma senza mai sradicarsi dalla realtà.