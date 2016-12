La Luna entra in segno di Terra durante la giornata formando angoli armonici nel vostro cielo e potenziando le capacità mentali, già eccellenti per via di Mercurio in bel trigono. Intuito e ragione si muovono in sincronia e vi permettono di raggiungere ulteriore chiarezza di intenti

colore:argilla

Sting, Desert rose