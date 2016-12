Attacchi terroristici: Parigi si rilancia gratis

Courtesy of Les Je t’aime.com © F. Baron & C. Kito

Dopo gli attacchi terroristici in molti hanno paura di viaggiare. Il numero di letti vuoti e di prenotazioni disdette a Parigi è grande dopo la strage del Bataclan. Si parla del 65% in meno. Per questo ci sono alcune ottime offerte di viaggio in questo momento per risollevare le sorti della capitale francese. Il crollo della domanda, infatti, ha portato ad una forte riduzione di prezzi. Con una media per una camera di albergo pari a 236 euro, -3,1% rispetto al periodo antecedenti gli attacchi al Bataclan e in altre parti della città che hanno portato alla morte 130 persone.

PARIGI DOPO GLI ATTACCHI TERRORISTICI: COSA FARE E VEDERE GRATIS O LOW COST

The Indipendent ha analizzato i dati riguardo i primi nove mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra gennaio e settembre 2015, periodo che ha compreso comunque l’attacco a Charlie Hebdo, l’occupazione media è stata pari ad 81,3%. Ma quest’anno che si va a concludere è scesa fino al 69,1%. I segnali di ripresa, però, si iniziano a vedere. Ad incominciare dal prezzo delle strutture. Se, poi, si va alla ricerca di attrazioni che non costano nulla, allora si può anche prevedere una vacanza al risparmio.

Tra le opportunità low cost e di cose da fare gratis si può iniziare dal Jardin des Plants. E’ molto più di un parco ed anche di un museo. Si può passeggiare nell’incredibile giardino botanico circondati da migliaia di piante. Ma anche andare in giro nel piccolo zoo ammirando panda o scheletri giganti. Tra gli angoli più suggestivi della città spicca Canal St-Martin, che soprattuto in estate, durante l’ora dell’aperitivo, è preso d’assalto da coppie e gruppi di amici che si godono il tramonto. La Villette, ovvero la Città della Scienza, la fantastica Geode e la Città della Musica in un unico luogo che ne fanno il più grande museo d’Europa. Tra cinema e strutture da esplorare il tempo passa in un attimo.

PARIGI: LE ATTRAZIONI GRATUITE

Il vero Central Park di Parigi è Parc des Buttes-Chaumont. E’ un luogo ideale ad ogni giorno dell’ora e della notte per splendide passeggiate. Ma anche per piacevoli picnic nel weekend. O per ammirare la vista sul laghetto e sui tetti della città con Montmartre in sottofondo dalla collinetta del Tempio della Sibilla.

Il Cimitero Père- Lachaise non ha bisogno di troppe presentazioni. Qui, tra i vialetti alberati, si incontrano le tombe di Oscar Wilde, Proust, Jim Morrison. Particolare, e tappa immancabile per tutte le coppie, è il Muro dell’Amore. In originale è Le mur des Je t’aime, dove le tre paroline magiche da dedicare alla propria dolce metà sono scritte in migliaia di lingue diverse.