Capodanno 2017, come decorare la casa e la tavola

Se avete deciso di festeggiare il Capodanno 2017 in casa, non potete accogliere i vostri ospiti senza le giuste decorazioni!

COME TI DECORO IL CAPODANNO 2017

Un’atmosfera elegante, ma allegra, accogliente e festosa per salutare il vecchio 2016 ed accogliere il Capodanno 2017 con lo spirito giusto di gioia e condivisione insieme ad amici e pareti. E’ così che dovrebbe essere il luogo nel quale abbiamo deciso di trascorrere il veglione di San Silvestro. Ovviamente con l’ausilio dei giusti addobbi e decorazioni.

Chi ha deciso di trascorre in casa il Capodanno 2017, dovrà dunque decorare gli ambienti in cui avrà luogo il party più sfavillante dell’anno. Per un conto alla rovescia in grande stile.

DECORAZIONI LUMINOSE PER CAPODANNO 2017

Partiamo quindi dalle luci, che renderanno la casa brillante e perfettamente in tema. Luci alle finestre, ma anche lanterne in giardino e candele a centrotavola e in alcuni punti della casa, per creare anche un clima di classe nei luoghi di relax, dunque vicino a poltrone e divani. Per un’atmosfera stile Grande Gatsby, invece, amplifichiamo i bagliori delle luci con oggetti dalla superficie riflettente. Al via specchi, oro e argento. E poi piume di struzzo, strass e decorazioni gioiello. Per un ammaliante tocco di vanità.

ARTE DELLA TAVOLA STILE RETRO’

Se vogliamo mantenere questa eleganza un po’ retrò per il nostro Capodanno 2017, anche a tavola potremo osare dettagli bon ton e seducenti, come nastrini di raso nero e oro o fili di perle come ferma-tovaglioli e un orologio antico come suggestivo centrotavola a scandire la fatidica mezzanotte.

TAVOLA TRADIZIONALE ROSSO E ORO

Per una tavola più tradizionale, ma sempre di grande effetto, possiamo invece puntare ai toni del rosso e dell’oro per tessili e stoviglie, accompagnate da eleganti calici e flute in cristallo per il brindisi di mezzanotte. Il tovagliolo, in questo caso, potremo decorarlo con un rametto di pungitopo.

TRADIZIONE E BUON AUGURIO

Come da tradizione, non dimentichiamo di festeggiare il Capodanno 2017 con auguri anche romantici, completati da un bel bacio che, da tradizione, va dato alla dolce metà sotto al vischio. Ricordiamoci quindi di metterne un mazzetto sulla porta o pendente dal soffitto, per non deludere le aspettative degli innamorati!