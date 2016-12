Ex rifidanzato? Come guardare avanti

Ex rifidanzato? Il partner di una vita oppure l’ultimo in ordine di tempo, cioè quello più vicino in successione cronologica, ha fatto una cosa davvero difficile da affrontare per chi non sta più insieme. Si è rifidanzato. Da un giorno all’altro, quando ancora ci si poteva crogiolare nel ricordo di una storia passata o nella possibilità che le cose riprendessero piede una situazione di questo tipo ha messo fine a tutte le speranze.

Ex rifidanzato: niente panico

Lo ripetiamo: il tuo ex si è rifidanzato e la cosa non fa davvero molto piacere. Come affrontare quindi la nuova vita del tuo ex senza rimpianti e momenti di tristezza? Come guardare al futuro lasciandosi dietro il passato? Ecco i nostri consigli.

Cancellate ogni sua presenza online

Davvero volete ritrovarvi a osservare ogni piccolo passo della vita del vostro ex con la sua nuova ragazza? Dagli status romantici, ai commenti affettuosi, alle foto delle vacanze? Magari non siete più innamorate ma comunque la sua presenza non vi è indifferente. Un buon motivo per non farsi del male continuando a scavare nella sua nuova vita e pensare invece a come ricominciare, per davvero.

Fate qualcosa per voi

Non importa l’entità. Non è importante che sia una manicure oppure un corso di yoga. L’importante è che lo facciate per voi. In questo momento di fragilità risulta essere fondamentale cercare di migliorarsi e di concentrarsi su voi stesse. Solo riscoprendo interessi e punti di forza, produrrete dentro di voi quel cambiamento necessario a voltare finalmente pagina. Funzionerà.

Smettetela di fare paragoni

Lei, voi, ieri e oggi. Il meccanismo dei paragoni tra la nuova fidanzata e voi e tra il passato e il presente è un meccanismo davvero deleterio. Infatti i continui paragoni tra le due realtà non servono altro che a produrre sofferenza e azzerare la vostra lucidità in favore di un meccanismo illusorio. Il passato ovviamente è un tempo lontano e diverso dal presente. E per questo ci appare meno contraddittorio dell’oggi. Ma è solo un inganno. E i problemi che hanno portato alla fine della vostra storia sono realmente accaduti. Lasciate perdere; inutile pensare con nostalgia al passato.