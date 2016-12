Latte, naturale alleato di bellezza

Latte e latticini sono una fonte di calcio adeguata per la maggior parte delle persone. Sono anche una buona fonte di proteine e sono ricchi di vitamine D ed A. La National Academy of Sciences raccomanda attualmente 1mg di calcio al giorno per persone di età compresa tra i 19-50, e 1,2mg di calcio per quelle oltre i 50 anni. Per raggiungere 1.2 milligrammi al giorno di solito basta bere da due a tre bicchieri di latte al giorno.

Latte alimento prezioso

Non tutti sanno come utilizzare al meglio il latte come vero e proprio alleato di bellezza. Il latte è un’emulsione di grassi e acqua e contiene sostanze preziose: zuccheri, proteine, sostanze azotate non proteiche, sali minerali, vitamine e numerosi enzimi. Di conseguenza, berlo regolarmente apporta diversi benefici al nostro organismo. Il latte regola lo sviluppo muscolare, favorisce il processo per la coagulazione del sangue, contribuisce allo sviluppo delle ossa e dei denti. Inoltre fornisce energia.

Nel latte parzialmente scremato il contenuto in grassi è pari a 1,5-1,8 grammi ogni 100 gr. di prodotto, mentre nel latte scremato il grasso è stato tolto quasi del tutto, infatti il suo contenuto lipidico deve essere per legge inferiore allo 0,3%. (dati tratti da www.latte.it)

Il latte come cosmetico

Fin dall’antichità è considerato un valido aiuto contro secchezza e disidratazione cutanea. I Romani si immergevano in bagni di latte d’asina, noto per le sue proprietà emollienti e anti-invecchiamento. Cleopatra preservava la sua giovinezza in bagni di latte di capra e miele. Le beauty farm di oggi propongono proprio bagni di latte di capra, che contiene il doppio di vitamina A e il 50% in più di vitamina B (oltre a una maggior quantità di calcio e proteine), e risulta così più adatto alle pelli sensibili.

Latte: consigli beauty home made

Anche a casa è possibile sfruttare le preziose qualità di questo alimento. Se volete preparare un ottimo struccante, potreste bagnare un batuffolo con latte e passarlo sul viso delicatamente. In alternativa è possibile mischiare 3 cucchiai di latte ad amido di riso. Se invece preferite un tonico, mescolate i tre cucchiai di latte a foglie di menta fresca o cannella in polvere.

Potete utilizzare mezzo bicchiere di latte anche per i vostri capelli. Sui capelli umidi e come una maschera, lasciate agire qualche minuto. Poi risciacquate bene e procedete al lavaggio con shampo neutro. Applicate il balsamo solo sulle punte. Se desiderate realizzare una maschera rigenerante per il viso, prendete mezzo vasetto di yogurt da riempire con latte, aggiungete argilla bianca e miele. Applicate per 5 minuti sul viso e rimuovete delicatamente con carta velina.