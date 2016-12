LaPresse Bud Spencer, 1929-2016 LaPresse David Bowie, 1947-2016 LaPresse Ettore Scola, 1931-2016 LaPresse Leonard Cohen, 1934-2016 LaPresse Gene Wilder, 1933-2016 LaPresse Dario Fo, 1926-2016 LaPresse Fidel Castro, 1926-2016 LaPresse Alan Rickman, 1946-2016 LaPresse Carlo Azeglio Ciampi, 1920-2016 LaPresse Marta Marzotto, 1931-2016 LaPresse Prince, 1958-2016 LaPresse Muhammad Ali, 1942-2016 LaPresse Marco Pannella, 1930-2016 LaPresse Anna Marchesini, 1953-2016 LaPresse Michael Cimino, 1939-2016 LaPresse Umberto Eco, 1932-2016 LaPresse Silvana Pampanini, 1925-2016 LaPresse Abbas Kiarostami, 1940-2016 LaPresse Franca Sozzani, 1950-2016 LaPresse George Michael, 1963-2016 Lucasfilm Carrie Fisher, 1956-2016

Star scomparse nel 2016

Da David Bowie a Leonard Cohen. Da Bud Spencer ad Ettore Scola. Sono tante le star scomparse nel 2016 e che ci lasciano un vuoto profondo. Una serie di lutti ha colpito il mondo dello spettacolo e della cultura mondiale nel 2016. Se ne sono andati veri e propri miti, grandissimi artisti che con il loro talento hanno reso il mondo un posto migliore. Ultima in questo triste elenco, la principessa Leila di Star Wars Carrie Fisher. E come dimenticare il dolore per la scomparsa di George Michael? Abbiamo elencato le 21 star scomparse quest’anno e che ci mancheranno di più. Eccole.

