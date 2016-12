La Luna, Mercurio e Plutone potenziano le vostre capacità mentali e creative: date loro il giusto spazio per esprimersi e fidatevi di ciò che vi passa per la testa. Questo è un periodo in cui sarete voi a dare la svolta giusta agli eventi, proprio in base ad eccellenti capacità di comprensione

colore:ametista

Ellie Goulding, On my mind