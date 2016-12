Barbie Global Beauty: 20 designer per 20 identità

20 stilisti hanno interpretato la bambola iconica. In vendita su Yoox per aiutare la ricostruzione nelle zone terremotate

Il progetto si chiama Barbie Global Beauty, ma non parla solo di bellezza. Lo stile della bambola più famosa del mondo diventa l’espediente per infiammare la creatività da un lato, e raccogliere fondi per una causa benefica dall’altro. Barbie Global Beauty è frutto della collaborazione tra Mattel e Vogue Talent: 20 designer hanno realizzato 20 Barbie, in vendita esclusiva su Yoox. Il ricavato sarà devoluto al FAI per la ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia.

Barbie Global Beauty: 20 bambole One-Of-A-Kind

Ha inizio nel 2015 la collaborazione che ha dato vita alle 20 Barbie One-Of-A-Kind. Da tempo la bambola più celebre sta lavorando per cambiare la percezione di sé, e passare da emblema dello stereotipo femminile a simbolo della diversità. In effetti la sua versatilità non è mai stata messa in discussione, piuttosto la sua frivolezza, i suoi tratti stereotipati. Dal 2016 Barbie ha assunto nuove forme del corpo, aggiungendo alla statuaria original le versioni curvy, petite (minuta) e tall (alta). Ha cambiato 7 tonalità di pelle. 22 colori di occhi. 24 acconciature. E’ diventata calciatrice. Insomma ne ha fatti di cambiamenti.

La versatilità è una caratteristica che ha permesso ai 20 designer di interpretare Barbie secondo la loro visione. Aquilano•Raimondi, Simone Rocha, Stella Jean, Au jour le jour, MSGM, Paula Cademartori, Gabriele Colangelo, Marco de Vincenzo, Paul Andrew, Max Kibardin sono i 10 designer affermati che hanno rivisitato Barbie per l’occasione. Accanto a loro, 10 talenti emergenti. Coliac, Arthur Arbesser, Giancarlo Petriglia, “COMEFORBREAKFAST”, Tak.Ori, Leitmotiv, CO|TE, Daizy Shely, Angelos Bratis, Piccione.Piccione. Sono nate Barbie bucoliche, business woman, contemporanee o anni ’70, glam rock o in abiti da gala. Ognuna delle 20 bambole ha acconciature e make-up diversi, che si accordano allo stile per completare il look.

I proventi delle vendite saranno devoluti a supporto del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Saranno impiegati per la ricostruzione dell’Oratorio della Madonna del Sole, frazione di Capodacqua di Arquata del Tronto.