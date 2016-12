Crepes vegane: due modi per prepararle

Una ricetta in due versioni per preparare l’impasto di base delle crepes

Crepes vegane: potrebbero sembrare due vocaboli che stonano l’uno accanto all’altro, ma una volta provato a prepararle ricredersi è d’obbligo. Certo non si tratta della classica crespella con uova, latte e farina, ma di una versione vegan dell’impasto che poi si andrà a cuocere in padella, sottile sottile, pronto ad essere farcito. Dolce o salato. Ecco la ricetta per preparare l’impasto base delle crepes vegane, che poi potete scegliere di farcire a piacere con ingredienti salati (funghi, radicchio, zucca, pomodoro, spinaci) oppure dolci (marmellate, creme, frutta fresca). Un ottimo modo per portare in tavola un piatto leggero, goloso, adatto a chi è intollerante a uova e latticini, o chi ha problemi di colesterolo.

Crepes vegane con farine

Abbiamo scritto genericamente ‘farine’ perché se ne possono utilizzare di provenienze diverse. In linea di massima, è preferibile usare farine con poco o senza glutine, più adatte alla preparazione. Ma anche la classica farina 00 andrà benissimo. L’importante è trovare il giusto equilibrio tra ingredienti secchi e liquidi per ottenere una pastella che cuocendo non si rompe. Vi suggeriamo di provare con la farina di riso (150 gr) e il latte di soia (120 ml) assolutamente non dolcificato se volete realizzare delle crepes vegane salate. Setacciate la farina e mescolatela al latte in un recipiente, sciogliendo bene i grumi aiutandovi con una frusta. Aggiungete un pizzico di sale – o di zucchero, per la versione dolce – e un cucchiaio di olio di semi. Dovrete ottenere una pastella piuttosto liquida.

Crepes vegane di ceci

La faina di ceci si presta alla perfezione per queste crepes, perché funge perfettamente da collante. Occorre però specificare che le crepes alla farina di ceci si adattano principalmente alla versione salata. Potete insaporire ulteriormente l’impasto (stesse proporzioni di cui sopra) con olio d’oliva anziché olio di semi, e magari qualche erbetta tritata (timo, rosmarino).

Lasciatela riposare mezz’ora gli impasti. Scaldate una padellina (meglio se antiaderente) appena unta d’olio e versateci un mestolo di pastella. Dovrà essere molto sottile. In un minuto la crepe sarà solidificata, giratela sull’altro lato et voilà, è pronta da farcire.