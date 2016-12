Venere e Giove in segni d’Aria muovono i piani dell’affettività, in senso ampio e vi predispongono ad atteggiamenti accoglienti, empatici. Nascono di certo nuove amicizie e nuovi amori, oppure improvvise complicità, ovunque siate. Fascino personale in aumento costante

colore:cipria

Gianna Nannini, I maschi