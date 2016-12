Le misure “ideali” di un uomo secondo le donne

Bando al buonismo. Le misure maschili contano, eccome. Provate a parlare con un minidotato. Ma anche un XXL diversi problemi li ha. Che sia qualche centimetro in più o in meno, in quel caso c’è una maggiore soglia di tolleranza. Ma di quanto? Vediamo quello pensano a riguardo le donne. E la scienza.

Secondo un nuovo studio realizzato dalla University of California e della University of New Mexico, il pubblico femminile preferisce una dimensione “over” nei partner di una sola notte, rispetto a quelli di lungo termine. Per realizzare lo studio, i ricercatori hanno mostrato a un campione di donne 33 modelli di pene in 3D realizzati in misure diverse e con un materiale rigido, inodore, di plastica blu. Colore che serviva a ridurre eventuali problemi razziali.

Circa 70 le donne che hanno preso parte allo studio, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Non tante, effettivamente. Ad ogni modo, la loro risposta media è stata di 16cm di lunghezza e di 12,2 di larghezza. Per un rapporto di una sola notte, invece, le donne hanno preferito un modello leggermente più grande, di 16,3 cm di lunghezza e 12,7 di circonferenza. Neanche tutta questa differenza, in realtà.

Ad ogni modo il campione interrogato, in questo modo, confessa anche di non essere soddisfatto delle dimensioni reali.

Dato che la misura ambita è superiore alla media. Secondo un’analisi che ha coinvolto 15mila uomini, infatti, un pene in erezione rivela mediamente 13.1 cm di lunghezza e 11,7 di larghezza. Altro che 16.

Misure. Opinioni differenti tra uomo e donna

Il sito specializzato ‘DrEd’, in precedenza, aveva anche sottolineato una leggera differenza tra l’opinione delle donne e quella degli uomini in fatto di dimensioni. Mentre gli uomini ritengono che un pene di lunghezza media misuri 14,2 centimetri, le donne accorciano a circa 13,7 centimetri. Alla domanda sulla lunghezza ideale, i primi hanno detto anche 16,5 centimetri, mentre le seconde si sono tenute sui 15,7 centimetri. Paese che vai, dimensioni che trovi?