Pinterest 10 Cappotto in eco-pelliccia Pinterest 9 Il costume a collo alto Pinterest 8 Il vestito stile Grande Gatsby Pinterest 7 I tacchi trasparenti Pinterest 6 Il top senza spalline Pinterest 5 Il cape dress Pinterest 4 Il bomber Pinterest 3 La gonna di tulle Nike 2 Le Nike Air Max Thea Adidas 1 Le Adidas Superstar

I capi più cercati su Yahoo

Ogni anno, la società statunitense Yahoo! svela la sua “Year in Review”, ovvero la classifica di ciò che ha suscitato maggior interesse per gli utenti. Sulla base delle interazioni tra siti degli Stati Uniti e ampiamente utilizzati dagli appassionati di moda, il motore di ricerca, grazie anche a Polyvore, Flickr e Tumblr, ha elaborato una classifica dei dieci capi d’abbigliamento maggiormente cercati in rete dalle icone più influenti in fatto di moda ma anche dai ‘comuni mortali’. Scopriteli tutti nelle immagini che seguono. Corrispondono alle vostre ricerche in rete?

(Fonte Madame Le Figaro)

