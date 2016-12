Capodanno tra cuori e stelle: gioielli da indossare

Capodanno, anno nuovo vita nuova. O almeno così si dice. A tenere compagnia in un momento così speciale sono gioielli all’altezza della situazione. Ebbene sì, a vestire di magia sono accessori più unici che rari.

Capodanno, o roscopo da indossare

Fascino stellare quello proposto da Pandora che, per quest’inverno, intende illuminare d’immenso il proprio guardaroba appellandosi alla magia delle costellazioni dello zodiaco perché l’imperativo è solo uno: brillare. A ognuna il suo segno. A fare la differenza è un charm in argento Sterling 925 su cui sono incisi i 12 segni zodiacali.

Oltre all’oroscopo c’è di più. Pandora infatti sembra essere particolarmente sensibile al fascino del cielo notturno. Costellazioni, pianeti e frammenti di ghiaccio risplendono grazie a pietre scintillanti e decorazioni preziose.

Protagonista il charm pendente Vintage Night Sky che riproduce un cielo stellato su uno sfondo in smalto blu intenso, il tutto illuminato da una zirconia cubica a forma di stella. A impreziosire e rendere unico il gioiello è la frase incisa sul retro: “I love you to the moon and back”.

Un cuore per cinque città italiane

Il suo nome regala la felicità a ogni donna. Tiffany & Co. è la più esclusiva gioielleria del mondo che veste con classe e stile tutte coloro che amano l’eleganza. Ma non solo, è da sempre emblema dei sentimenti più importanti. La collezione Please Return to Tiffany è un mito intramontabile che non smette mai di sorprendere.

Questa volta lo fa con charm speciali, tutti da collezionare, che sul cuore in argento più famoso del mondo riportano il nome di alcune delle città italiane che ospitano le boutique del brand americano ovvero Milano, Roma, Firenze, Venezia e Verona. Un altro successo Limited Edition da regalare a chi vuole portare la propria città nel cuore.