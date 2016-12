La Luna in opposizione influisce sull’umore, creando dissonanze che possono farvi cedere alla tentazione di un ruggito di troppo. Di base restate splendidi e stabili nelle determinazioni. Forse sarà la vostra presenza regale a dare una sferzata di emozione alla serata conclusiva dell’anno. In ogni caso al centro dell’attenzione

colore:blu elettrico

Calum Scott, Dancing on my own