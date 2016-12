Nomi per bambini: i più amati del 2016

Sofia e Lorenzo per l’Italia, Olivia e Jackson per l’estero. Ecco le scelte più gettonate dai genitori secondo Lost my name

courtesy-of©Lost my name

Nomi per bambini? In Italia Sofia è il più gettonato per le bambine mentre, al secondo posto, compare Giulia seguito da Emma e poi Alice. Per quel che concerne i maschietti, invece, ad andare per la maggiore è Lorenzo, seguito da Leonardo e da Alessandro.

Nomi per bambini: i più popolari del 2016

Quali le tendenze nel resto del mondo? Louis è il nome maschile che è cresciuto più rapidamente mentre Olivia conquista il primo posto a livello globale e, localmente, negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Molto in voga anche il corrispettivo maschile, Oliver. Il nome più gettonato nel mondo per i maschietti è però Jackson, al primo posto anche della classifica statunitense. I canadesi preferiscono invece Benjamin.

A rivelarlo è stata Lost My Name. La start-up britannica, una delle iniziative editoriali per piccoli lettori di maggiore successo degli ultimi anni, analizzando gli ordini ricevuti nel 2016, ha stilato una classifica dei nomi per bambini più amati dai genitori di tutto il mondo.

“Dov’è finito il mio nome?” . Il libro da personalizzare

Dopo il successo in terra britannica, anche l’Italia ha subito il fascino di “Dov’è finito il mio nome?”, un progetto di narrativa personalizzata nato dall’idea di tre papà e uno zio. Loro sono Tal Oron, Asi Sharabi, David Cadji-Newby e Pedro Serapicos che, animati dalla volontà di creare un’impareggiabile esperienza per i bambini, hanno permesso loro di recuperare l’amore per i libri. Come? Trovando nuovi modi per stimolare l’immaginazione di una generazione che sembra avere interessi più tecnologici.

Proprio così. In base alle singole lettere che compongono il nome del bambino nasce un racconto del tutto singolare. Ogni libro è stampato unicamente su richiesta: “Siamo estremamente orgogliosi di aver creato 2 milioni di avventure personalizzate per i bambini di tutto il mondo. Stiamo realizzando i libri cartacei più tecnicamente avanzati di sempre, volumi magici per una nuova generazione, creando storie impossibili per un mezzo senza tempo come il libro: tra queste, ad esempio, quella basata sul nome di un bambino o quella che, tramite immagini della NASA, mostra il quartiere, la strada e addirittura la casa dei lettori che ricevono un libro creato appositamente per loro” – ha dichiarato Asi Sharabi, co-founder di Lost My Name.

A ognuno la sua avventura

Come funziona? Sviluppando un algoritmo unico a cui corrispondono i nomi dei bambini nonchè il genere, si ottengono contenuti sempre diversi. Proprio così. Qualche esempio? Se la prima lettera del nome è una “D” ecco che ci sarà un drago mentre se è la “A”, si avrà a che fare con un’aquila etc. Il tutto arricchito da tante, tantissime illustrazioni.