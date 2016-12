Perù sulla Via del Caffè, la bevanda più amata dagli italiani

In Perù seguendo il profumo di caffè, che da sempre si conferma la bevanda più amata dagli italiani. Che sia a colazione, dopo pranzo, per una pausa, è una vera e propria passione. Sia berlo da soli o in compagnia. Lo si prepari a casa o lo si prenda al bar, il caffè fa parte di molte culture del mondo. E spesso basta chiudere gli occhi mentre lo si assapora per pensare al paese di origine e di produzione. Chi ama la miscela arabica sa che la zona della selva centrale peruviana, quella tra le province di Chanchamayo e di Satipo, è il luogo dove cresce il famoso chicco. Quello che riempie di profumi le vallate quando viene lasciato fermentare. Per poi venire essiccato e inviato nelle torrefazioni di mezzo mondo.

IN PERU’ LA TRADIZIONE DEL CAFFE’ RISALE AL 1700

Si tratta di una tradizione antica, che inizia verso il 1740 e si consolida dalla metà dell’Ottocento in poi. Ecco che la Ruta del Cafè propone un itinerario ad hoc per scoprire tutti i segreti e le varianti del caffè peruviano. Ammirando la natura lussureggiante circostante si entra in contatto con le comunità della zona, ospitali e legate alle tradizioni. Il viaggio ha inizio nel dipartimento di Junín dove si trovano le principali piantagioni del caffè del paese. Tappa d’obbligo del percorso è la visita al centro di produzione Brasil fondato da Giuseppe Signori nel 1877, uno dei più visitati della zona. La struttura conserva ancora oggi l’architettura del tardo ottocento. Non molto distante si raggiunge l’Azienda Monterrico fondata dagli italiani Tremolada.

LA RUTA DEL CAFFE’ PERUVIANA

Per proseguire verso la provincia di Oxapampa con destinazione Villa Rica, nel cuore della selva di Pasco. E a Lima, dove il miglior caffè si sorseggia in Plaza Mayor all’Expoferia Cafetalera. Infine ci si sposta fino alla suggestiva Laguna El Oconal da dove si raggiungono le diverse aziende produttrici di caffè della città. Si può prendere parte alle diverse fasi di lavorazione del caffè, dalla selezione, alla miscela alla tostatura.

Non in molti sanno che il caffè peruviano peruviano Valley Mount Coffe ha ottenuto la medaglia d’oro per la categoria moka in occasione dell’International Coffee Tasting 2016 tenutosi lo scorso ottobre a Brescia. Si tratta di un caffè dal chicco verde ed eccellente tostatura. Sono questi fattori indispensabili per preparare un delizioso caffè moka. L’International Coffee Tasting 2016 è un concorso internazionale di caffè che si svolge ogni anno, organizzato dall’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, in collaborazione con il Centro Studi Assaggiatori con il patrocinio dell’Accademia di Analisi Sensoriale d’Italia.